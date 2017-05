«Platoon» aguanta el envite

Platoon sigue dando muestras de ser un barco candidato a todo. Hoy aguantó el envite el Quantum y de toda la flota de 52 Super Series en la cuarta jornada del TP52 World Championship. Volvió del agua con la misma renta que poseía sobre el defensor del título, dos puntos, antes de partir de Marina di Scarlino. Trabajo hecho. Mañana estos dos barcos, salvo cataclismo de ambos, lucharán por el título de Campeón del Mundo de 2017 en la clase TP52.

El bronce se lo pelearán el Alegre y el Azzurra que, al igual que la otra pareja de barcos, volvieron del agua con la misma diferencia de puntos con la que salieron, también dos puntos. Andrés Soriano y su tripulación están haciendo un gran trabajo. Mientras que el velero de la familia Roemmers no está teniendo una regularidad como la que le llevó a la victoria en marzo en Miami.

Las dos mangas disputadas hoy han sido ganadas por el Sled y por el Gladiator. Las dos cimentadas en grandes salidas. Para el Gladiator de Tony Langley es el segundo triunfo en este mundial mientras que Sled se estrena en Scarlino. La salida del Sled fue por el centro de la flota, pero encontró una línea de navegación limpia y llegó a la boya de barlovento con la ventaja suficiente para conseguir la victoria, algo que ya consiguió este año en la séptima manga de Miami.

La victoria de Gladiator se cimentó en su excelente salida por el pin en la segunda manga. De ahí al cielo para el velero más joven de la flota, el Botín construido en los astilleros de Longitud Cero este pasado invierno, y que debe ser el referente de construcción para los nuevos veleros que llegarán el año que viene. Ni el role hacia la derecha les impidió ganar una manga con vientos entre los 7 y los 10 nudos. Es su segundo triunfo en el Mundial lo que le aúpa a la quinta plaza de la general.

Para ver la igualdad que hay en la flota sólo hace falta atender a dos datos: hoy siete de los diez barcos han vuelto a puerto con una suma de puntos entre las dos mangas entre los 8 que han logrado Azzurra y Alegre, los mejores del día, y los 10. Otro buen dato para hablar de la igualdad que hay en esta competición es que en la primera regata del día Azzurra, Provezza, Quantum y Platoon han entrado en la meta en un mínimo margen de 12 segundos, casi de photofinish.

Y esa igualdad también se dio entre los dos candidatos a la victoria. Platoon está siendo muy sólido. En la primera manga salieron mal y penalizaron con un noveno en el paso por barlovento. Al final minimizaron pérdidas y fueron capaces de pasar al Quantum Racing en la última popa para estirar un poco su liderato. En la segunda manga pasaron quintos por la baliza inicial de barlovento a tres puestos del Quantum y pudieron luchar con dos grandes rivales como son el Azzurra y el Alegre para terminar terceros, justos por detrás de Quantum. Así navegan los campeones. Platoon, con los españoles Más, Calafat, Plaza, Mariño y Ribes, es el único equipo que ha estado en las dos anteriores regatas del circuito en el podio (ha hecho dos segundos) y espera que mañana pueda luchar por su primer triunfo en una competición de 52 Super Series.

Jordi Calafat, estratega del Platoon, manifiesta: “Un día diferente de viento, pero definitivamente la izquierda ha sido el lado bueno. La clasificación no ha cambiado mucho tras las dos regatas por lo que mañana habrá que jugárselo entre unos cuantos barcos. Quantum y Azzurra son unos proyectos que dominan el circuito en los últimos años y son los más preparados y fuertes, los barcos a batir. A nosotros no nos gusta el viento muy flojo, aunque después gana el que lo haga mejor el que salga mejor o el que coja una línea mejor que los demás”.

Juan Meseguer, trimmer de Alegre, explica: “Buen día no…, jajaja. La primera regata nos ha salido bastante bien ya que, aunque no hemos salido en el sitio bueno, nos hemos encontrado con una línea limpia con buen viento tras la salida con lo que nos ha llevado a un buen lugar en barlovento y hemos hecho una buena regata. La segunda pues hemos empezado muy bien siendo terceros en barlovento, pero en la popa no hemos podido navegar del todo bien y hemos perdido un par de posiciones que nos ha costado un poco caro. Todos queremos el tercer puesto, hay que lucharlo porque salir de aquí en el cajón del TP52 World Championship sería genial. Para mañana lo que espero es que nos salgan las cosas y que lo hagamos lo mejor que podamos. Parece que va a haber más viento mañana, pero aquí las cosas están cambiando tanto respecto a los partes que la verdad es que no sabemos lo que nos encontraremos”.

Mañana, último día de competición, están previstas dos nuevas mangas de barlovento-sotavento. A las 12.45 horas está previsto que comience la retransmisión en vivo de la competición. Será a partir de la una de la tarde en España cuando está previsto dar la salida a la regata larga en Scarlino. La regata se sigue a través de nuestra página web www.52superseries.com y tiene además de las imágenes desde el mar y la realidad virtual comentarios en vivo desde el agua y desde el estudio.