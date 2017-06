«Oral Group», «Arnoia», «Camarón» y «Oliver» se imponen en la primera etapa de la Combarro

No pudo tener mejor comienzo la primera edición de la Combarro Cruising Sail que está organizando el Ro Yachts Club con base en el Porto Deportivo de Combarro para embarcaciones de vela de las clases Crucero ORC y Veteranos, contando además con la colaboración de Froiz, Marlovento y Cruceros Pelegrín.

Sol, viento suficiente y muchas alternativas en la Ría de Pontevedra, hicieron que la primera etapa celebrada este sábado resultase espectacular y divertida, fundamentalmente para los que ganaron, obviamente.

Con salida puntual a las 15:00 horas al este de la isla de Tambo frente al muelle de Combarro con numeroso público, partió la etapa que constaba de un recorrido de 14,7 millas para las Clases Orc 1 y 2 que tenían que llegar hasta el faro de la Mourisca en Bueu y retornar hasta Combarro, mientras que los Orc 3 y Veteranos hicieron lo mismo pero virando la baliza de Morrazán en el centro de la ría con un total de 10,3 millas. Vientos del suroeste que se mantuvieron siempre con 10-12 nudos de intensidad, excepto en el tramo de cercano a la Mourisca donde bajaba de intensidad hasta los 6-7 nudos incluso y rolando incluso un poco hacia el oeste, con lo cual la regata fue muy táctica y abierta en las clases gran des con muchas alternativas en cabeza en tiempo compensado.

Muy buena salida del Limay que supo aguantar a los más grandes hasta la salida por la boca sur de Tambo en que la caída del génova al agua les hizo perder toda opción con el tiempo que tardaron en recuperarse.

En Orc 1 el favorito Oral Group hizo valer sus prestaciones pero con más dificultades de las previstas ya que el Ziralla y Petrilla incluso, estuvieron en muchas ocasiones por delante de él en compensado, pero quedando finalmente en ese orden. Tras ellos quedaron el Fuerza 4 con una buena actuación, Ro Yachts que fue de más a menos, La Increible y Sebrala 2.

En Orc 2 el Arnoia hizo quizá su mejor actuación desde que participa en regatas apuntándose el triunfo sobre auténticos especialistas conocedores de esta ría como el Chispa Nejra y Argalleiro que quedaron a continuación. Tras ellos Limay, Abal Abogados, Piko Norte y Quen Vai.

En Orc 3 también pudo saltar la sorpresa, ya que el Camarón Veinte se las vió y deseó para doblegar al minúsculo Last Kiss en la ceñida, aunque luego en la popa ya tuvo mayor ventaja pues el asimétrico del pequeño first 21.7 no era la mejor opción para el recorrido. Tras ellos quedaron Quesito, Elmer y Troscado.

Y por último, en los veteranos, estuvo muy bien el Oliver II con su viento ideal, seguido del Cassandra, Atxurri, que va a más cada día, Peregrina y Taita.

De todas formas, todo estará por ver en la segunda y última jornada que se disputará el próximo sábado ya que a dos etapas solamente, en caso de empate en el podio, siempre salen favorecidos los ganadores en la última etapa y por lo tanto no se pueden permitir un pinchazo los líderes hasta ahora.