Nueva Zelanda humilla a Estados Unidos

Antes de disputarse la séptima y octava mangas de la Copa América el resultado parcial era de 4-1 o 5-2, según como se mire la manera de puntuar. El caso es que los neozelandeses habían ganado 5 de las 6 mangas disputadas, pero solo se le puntúan 4 porque la derrota de "Oracle" en la primera manga se le descuenta el punto que traía de la victoria en la clasificación de la Copa Louis Vuitton. Un follón que no hace más que enredar y dificulta aún más la comprensión de la regata. Dos mangas más para los "kiwis", que colocan el resultado en 6-1 o 7-2.

Con un viento que no llegaba a 9 nudos se dio la salida a la séptima manga. Buena presalida de Nueva Zelanda, que gana la salida sin discusión montando primero la baliza de desmarque y con un poco más de velocidad que su rival. Una mala orzada de Spithill le costó el punto. Muy igualados en los primeros compases de la regata, pero con "Oracle" empujando a "New Zealand". Muy poco viento y segunda puerta con los kiwis por delante, pero enfrascados en un "match race". Ni cien metros de ventaja en una "guerra" de viradas con los neozelandeses muy seguros de sus maniobras. En la mitad de este tercer tramo se separaron: americanos por la derecha y neozelandeses por la izquierda apurando los bordos hasta el "muro" y en el siguiente cruce los kiwis aventajaban en casi 300 metros a los yankis. El viento estaba claramente en la izquierda, por lo que ambos equipos desprecian la derecha y apuran los bordos lo más que pueden.

En la tercera puerta Nueva Zelanda aventaja a Estados Unidos en 32 segundos, unos 300 metros. Ambos siguen navegando por la izquierda porque la presión sigue ahí. La llegada a la cuarta puerta, clara para Nueva Zelanda con 40 segundos de ventaja. Hasta aquí no había habido regata. Los kiwis, sin inmutarse, se comían literalmente a los yankis. Los americanos comenzaban a reducir las distancia a base de viradas extremas y en la puerta cinco Nueva Zelanda vuelve a elegir la izquierda y pasa con 35 segundos de ventaja. Los neozelandeses nadan y guardan la ropa llegando a la sexta puerta con 12 segundos y amarrando. Nueva victoria kiwi por 12 segundos. Resultado global de 5-1 o 6-2, según se mire.

Octava manga con más o menos el mismo viento que en la séptima. No se está caracterizando esta Copa América por la intensidad del viento. Regata clave de cara al final. Muy agresivo Nueva Zelanda y los jueces perdonan una penalización a Estados Unidos. Aprovecha "New Zealand" para ganar la salida saliendo a una velocidad de 33 nudos. Spithill vuelve a defraudar y a ponerse en entredicho. En el desmarque 12 segundos de ventaja para los kiwis y directos al "muro". Virada extrema y llegada a la segunda puerta con mucha ventaja para Nueva Zelanda (24 segundos). No pueden los americanos con la velocidad de Nueva Zelanda, que controla muy bien al rival aventajándole por más de diez esloras. Control en cada bordo y viradas conjuntas. Impresionantes las maniobras de los neozelandeses, que consiguen estar el cien por cien de la regata foileando. En la tercera puerta, "New Zealand" con "Oracle" penalizado por salirse del "muro", con 36 segundos de ventaja para los kiwis.

Hasta ahora, un paseo neozelandés sin paliativos y con autoridad. Cuarta puerta muy tranquila para Nueva Zelanda con 37 segundos de ventaja y con los americanos haciendo muy malas maniobras frenando el barco. Casi 400 metros de ventaja neozelandesa antes de virar la quinta puerta, en la que ya sacan una ventaja de 43 segundos, que se antojaba insalvable. Nueva Zelanda humilla a Estados Unidos con más de 500 metros de ventaja. Impresionante final con una Nueva Zelanda pletórica al ganar su séptima regata de ocho navegadas. Mañana, más.