«Nadir», campeón de Europa y «Porrón», campeón del Mundo

El Nadir de Pedro Vaquer se ha proclamado hoy campeón de Europa de clase ClubSwan 42 y el Porrón IX de Luís Senís es el nuevo campeón del mundo de Swan 45. Ambos han logrado para España la victoria en la primera edición de The Nations Trophy, competición entre países a bordo de monotipos del astillero finlandés Nautor’s Swan.

La bahía de Palma despidió a la flota de The Nations Trophy con las mejores condiciones de la semana. Vientos de 12-14 nudos de intensidad permitieron disputar dos pruebas en cada una de las tres clases de monotipos Swan, que cerraron el campeonato con ocho parciales en sus casilleros.

El último evento de la temporada Swan One Design reunió a 28 equipos de 11 nacionalidades y decidió el campeonato del mundo 2017 de clase Swan 45, los europeos de ClubSwan 50 y ClubSwan 42, y la primera edición The Nations Trophy, el trofeo que acredita a la mejor nación a bordo de monotipos del astillero Nautor´s Swan.

España, campeona de naciones

The Nations Trophy se calcula sumando los resultados de los dos mejores clasificados de cada país, y el excelente rendimiento de Porrón IX en clase Swan 45 y Nadir en clase ClubSwan 42 permitió al combinado español liderar la provisional desde la segunda jornada, tras desbancar a Italia. La Armada Española llegaba líder a la jornada final pero con la presión de Alemania, que había ido de menos a más a lo largo del campeonato gracias a sus resultados en clase ClubSwan 50.

En la primera manga del día, los alemanes apretaban al colocar a Earlybird y Niramo en cabeza de ClubSwan 50. Nadir se aseguraba el título europeo de ClubSwan 42 al anotar una nueva victoria parcial, dejando en manos del Porrón IX la responsabilidad de arrebatar al holandés Motions la primera posición de clase Swan 45 para poder defender el liderato de España en la general. Un segundo del barco de Senís por un sexto de su rival devolvían al Porrón IX al frente de la clasificación de clase y dejaban todo por decidir en la última manga del campeonato.

La batalla final, octava de la semana en las tres clases, se desarrollaba en las mejores condiciones de las cuatro jornadas de regatas: intensidades de 10-14 nudos y dirección estable. Niramo sufría un incidente con Cuordileone que se resolvería a favor del equipo italiano en la sala de protestas, eliminando toda esperanza de los alemanes por disputar el título a los españoles. Porrón IX anotaba un quinto, suficiente para coronarse campeón del mundo Swan 45 y convertir a España en primer ganador de The Nations Trophy, por delante de Italia y Alemania.

Earlybird, campeón de Europa de ClubSwan 50

El Earlybird de Christian Plump es el primer campeón de Europa de ClubSwan 50, el último monotipo de la factoría Nautor’s Swan. El barco alemán, en el que compiten los españoles Jaime Arbones y Nacho Braquehais, se impuso entre la flota de 11 barcos de ocho nacionalidades resolviendo la jornada final con un tercero y un quinto que le bastaron para llevarse el título por seis puntos de ventaja sobre el ruso Bronenosec, ganador de las dos pruebas disputadas hoy. Earlybird encadena así su segunda victoria consecutiva de clase ClubSwan 50 en la bahía de Palma, tras su título en la 36 Copa del Rey MAPFRE el pasado mes de agosto. “Nunca hubiera pensado que nos iría tan bien en el primer año de este nuevo barco”, confiesa Brandis. “La suerte influye, pero también el hecho de que hemos competido en muchos eventos este año. Barcos y equipos han estado muy igualados aquí, ha sido una excelente competición de monotipos”.

Porrón IX, campeón del mundo de Swan 45

El Porrón IX de Luís Senís fue el mejor de los nueve equipos de seis nacionalidades que disputaron en Palma el campeonato del mundo 2017 de clase Swan 45. El barco español comenzó la semana con dos victorias el primer día, defendió liderato el segundo (con unos parciales 2-4), lo cedió el tercero (6-8) a favor del holandés Motions y lo recuperó hoy (2-5) para llevarse un merecido título mundial con un total de 29 puntos y dos de ventaja sobre el empate entre Motions y el italiano Aphrodite, segundo y tercero respectivamente. “Ha sido nuestro primer evento este año”, destaca el armador español. “Esta mañana le recordé a la tripulación que éramos capaces de hacer esto, que no debíamos salir con miedo, que debíamos salir a disfrutar”.

Nadir, campeón de Europa de ClubSwan 42

El Nadir de Pedro Vaquer finalizó su participación en The Nations Trophy con la mejor tarjeta de las tres flotas. Con cuatro victorias parciales de ocho posibles, un segundo y dos terceros, sólo salió de puestos de podio en la última manga del campeonato, en la que firmó un sexto. El barco mallorquín ganó el título europeo de ClubSwan 42 tras acumular 18 puntos por 28 de su inmediato perseguidor, el Pez de Abril de José María Meseguer, y 30 del italiano Far Star de Lorenzo Mondo, tercer clasificado. “Esto es el resultado de toda una temporada”, destaca Vaquer. “Hemos trabajado duro, hemos tenido un buen programa y un buen equipo. Desde marzo tuvimos claro el objetivo, pero no ha sido fácil: tuvimos que batir a equipos de la calidad del Pez de Abril, campeón de Copa del Rey. Estamos sencillamente encantados”.