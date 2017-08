Manuel Álvarez-Dardet y Marina León, los mejores españoles en el Europeo de Optimist

Se cierra el campeonato de Europa de Optimist que se ha venido disputando en la ciudad búlgara de Bourgas desde el pasado 31 de julio y lo hace con España situando en la parte alta a dos regatistas: Manuel Álvarez-Dardet termina en el puesto 22, mientras que Marina León lo hace en el 15 de féminas.

El balance de España en el cómputo global podría haber sido mejor, aunque al final la flota española ha sacado nota. El arranque de nuestros chicos y también en la segunda jornada no llegaron a despegar. A partir de la tercera jornada, última de la ronda clasificatoria, con seis españoles en el grupo oro, los chicos empezaron a mostrar su mejor nivel, logrando sacar un aprobado en Bulgaria por lo que España se clasifica para el campeonato de Europa Team Racing que se disputará a finales de agosto en Ledro (Italia).

En esta última jornada poco ha variado España, con resultados positivos y otros no tanto. Manuel Álvarez-Dardet, con un 39 y un 13 cierra su participación en el puesto 22 de Europa (25 en la general absoluta, contando los representantes que no pertenecen a Europa). Pau Mesquida ha sido uno de los mejores españoles en esta quinta y última jornada. El balear ha firmado un discreto 23 pero en la segunda ha cosechado un trabajado 9 puesto, por lo que sube al puesto 35 (44 general absoluta). El andaluz de Punta Umbría, Ignacio Toronjo (30-42) termina el puesto 39 (50 general absoluta).

En el grupo plata, David Santacreu termina noveno de la general (séptimo de Europa en grupo plata) tras firmar dos buenas parciales en la última jornada. En la primera tomaba la llegada en el puesto 6

Por lo que respecta a nuestras chicas, Marina León logra termina en el puesto 15 en el campeonato de Europa, un magnífico resultado para la cartagenera, aunque hoy no ha sido su mejor día. En la primera prueba firmaba su peor parcial en Bourgas, aunque después arreglaba algo la situación con un 22. Dos parciales que le restaban posiciones en la tabla. Tampoco sus directas rivales hacían buenos números, por lo que la cartagenera terminaba en esa magnífica 15ª plaza.

León se mostró muy contenta con el resultado final. “Ha sido una gran temporada, terminar en el europeo en el puesto 15 no me lo esperaba. El nivel es muy alto, nada que ver con otras regatas internacionales en las que he participado dentro de la Optimist Excellence Cup, aquí, en Bulgaria, han estado las mejores de Europa y alguna del mundo”.

Marta Cardona y Laura Martínez tampoco han estado muy afortunadas en las dos últimas pruebas. Cardona se despedía de Bulgaria con parciales de 26-29y Martínez 31-31. La primera de ellas termina 36 y la segunda en el puesto 38 del campeonato de Europa.