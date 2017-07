La XI Liga de Cruceros del CN Puerto Sherry rinde homenaje a la Virgen del Carmen

La festividad de la Virgen del Carmen será la protagonista este sábado en el CN de Puerto Sherry, que programa con tal motivo la sexta entrega de su liga de cruceros haciéndola coincidir con una regata para la clase Catamarán. En este caso la flota estrena el Trofeo Virgen del Carmen que nace con vocación de continuidad.

En el caso de los cruceros, la de este sábado será la sexta convocatoria de la décimo primera edición de la Liga de Cruceros que se corre desde el mes de febrero. Como suele ocurrir en este deporte, el viento es el que tiene la última palabra y esta temporada sólo ha dejado celebrar con éxito dos de las cinco citas programadas. Hasta diez en cartel, aún queda mucho por decidir con prácticamente todo en juego a la vista, además, de la gran igualdad demostrada por los aspirantes a los diferentes podios.

En la clase ORC, la victoria en la anterior jornada del First 40.7 Natural de Leonardo Ulecia y Carlos Beltrán, unido a la ausencia del primer líder liguero, el Grand Soleil 36 Brujo de Federico Linares, colocaba al primero en el liderazgo con los mismos puntos que el First 35 Agerul-Bamak de Michael Ligonet y Jose Barrera. El tercer puesto con cinco puntos más es para el First 36.7 Camaguey de Luciano Pérez de Acevedo (CN Puerto Sherry), mientras los del Brujo, inmersos ya en el circuito nacional de cruceros, se sitúan ahora cuartos.

En la clase con Tripulación Reducida, un cuarto puesto le valía al Brenta 24 Estero Blanco de Santiago Villagrán (RCN de El Puerto de Santa María) para conservar el primer puesto en la general provisional, rentando además cuatro puntos sobre su inmediato rival, el RO 330 Maboran de Antonio Domínguez Platas (CN Puerto Sherry). El tercer puesto a dos puntos del anterior es para el Dufour 36 Pantalán Zero de Jorge Domenech, ganador de la cita anterior.

Mucha igualdad también en la clase Promoción, en la que el Sunshine 36 Torbellino Sara de Jose A. Ruiz (CVP Andraitx) y First 375 Kapote Primero comparten puntos con el primer puesto en manos de los visitantes. Será interesante comprobar en esta nueva jornada en que queda el mano a mano que mantienen ambos equipos, con permiso, entre otros, del Drac One Ton Orión de Gabriel Mateos (CN Puerto Sherry), tercero con seis puntos más.

Y mientras los Cruceros resuelven en una nueva convocatoria y a falta de otras cuatro, la flota de Catamarán con sede en el puerto deportivo realizará el mismo recorrido para conocer en su caso a los vencedores del I Trofeo Virgen del Carmen en Clase A, Fórmula 18 e Interseries.

Tras la regata, todos los participantes (cruceros y catamaranes) participarán en la tradicional comida marinera en las engalanadas instalaciones del CN Puerto Sherry, tras la que se realizará la ceremonia de entrega de premios y una degustación de la Ginebra Mombasa.