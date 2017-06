«Rán» se impuso en Porto Cervo

Jamás se había visto nada parecido, nada tan increíble. Hasta cuatro equipos pudieron ganar en Porto Cervo en una última manga, que pasará la historia de la competición, y también de la vela mundial, por el drama y la incertidumbre que se creó en aguas italianas. Ni Hitchcock crea un guión semejante. Al final fue el Rán Racing de Niklas Zennström quien consiguió la victoria en el último suspiro, pero antes de que ellos cruzaran la línea de meta habían estado liderando la competición Quantum, Provezza y el Bronenosec. Los más de 20 nudos que se dieron hoy en aguas de Cerdeña hicieron que la regata fuera espectacular y que las roturas de material dejaran por el camino las aspiraciones de Quantum Racing y de Provezza cuando ambos ya soñaban con el trofeo de vencedor.

Que todo se jugase a una carta ayer lo atestigua, pero también el hecho de que en las cuatro regatas que se han disputado ya esta temporada: Key West, Miami, Scarlino y Porto Cervo. Hasta la fecha han ganado Quantum Racing, Azzurra, Platoon y hoy Rán Racing. En la general del campeonato Azzurra vuelve a ser líder con un punto de ventaja sobre Platoon y seis sobre Quantum. Todo está tremendamente igualado.

Rán Racing venció la competición por sólo 13 segundos sobre el Bronenosec. A la última manga se había llegado con Quantum con una ventaja de seis puntos sobre estos dos rivales y el Provezza. Los tres barcos atesoraban 32 puntos. Parecía que la batalla estaba en la lucha por el segundo y el tercer puesto. Y en esa estaban, les bastaba. Provezza, Bronenosec y Rán se peleaban por un lugar en el podio en el Yatch Club Costa Smeralda junto al Quantum. Estaba claro. Quien quedara por delante sería segundo.

Pero el viento hizo de las suyas y el defensor del título se tuvo que retirar de la manga en el inicio de la segunda ceñida. ¡Qué inesperado! Todos se frotaban los ojos. No lo podían creer. El abandono de los americanos dejaba la regata abierta para los tres contendientes. El que quedara primero entre ellos se iba a llevar el ‘Gordo de Navidad’ más inesperado y bonito. Azzurra iba por delante haciendo un regatón y recuperando muchos puntos dejados en el camino esta semana.

A la llegada por segunda vez a la boya de barlovento era el Provezza quien tenía todas las opciones. Iban con un cierto margen sobre sus dos rivales. Pero nada más empezar la popa con rachas de 23 nudos tuvieron un problema con el spi. Otro que se quedaba fuera, no de la prueba, pero sí de la lucha por la victoria y del podio. Terminaron la manga séptimos. Así, la lucha estaba ya entre el barco del sueco Zennström y el ruso de Vladimir Liubomirov. Para el sueco no iba a ser su primera victoria, pero para los rusos sí. Los dos se pegaron literalmente en la bajada y por momentos el barco azul superó en el virtual al negro. Pero las dos últimas trasluchadas le dieron el triunfo a los suecos por un estrechísimo margen de 13 segundos sobre el Bronenosec que llegaba a la última jornada en quinta posición y que por momentos soñó con su primer título.

La primera manga de la jornada se la llevó el Bronenosec gracias a un trasluchada temprana en la primera popa. Ahí estuvo la victoria. El barco de Liubomirov salió pegado al pin junto al Azzurra y por ahí los dos navegaron con buen viento y sin complicaciones en la primera ceñida con líneas limpias. Quantum es capaz de cubrir a su principal rival antes del comienzo de la manga, el Provezza, y de estar en una sólida posición en la manga. Así navegan los campeones, pueden hacer dos cosas a la vez… Partieron por el centro lo que les dio el control de los barcos que tenían a la izquierda.

Y ahí se decidió el paso por la boya de barlovento cuando los americanos de Doug Devos hicieron valer su prioridad ante los rusos y el Azzurra. Provezza y Platoon hicieron un mal primer tramo después de encontrar en la zona de comité mucho tráfico. Los turcos pasaron octavos la baliza y los alemanes novenos.

En la popa el Bronenosec hizo una llamada de trasluchada un minuto antes que Quantum. Vio a Sled con presión y no se lo pensó dos veces. Para ellos era muy importante la victoria porque les ponía en disposición de pelear por el podio en Porto Cervo tras una primera mitad de la temporada mala. Para Quantum lo importante es la visión general y no necesitaban tomar ningún riesgo. Perder un puesto no es en ningún caso un drama para ellos. Ya no dejaron escapar los rusos la victoria, aunque en la última popa el Quantum se les acercó con una bajada del viento que se quedó en unos 14 nudos.

Provezza minimizó sus pérdidas iniciales entrando en sexto lugar por lo que quedaba una enconada lucha por dos puestos del podio entre ellos, Bronenosec y Rán. Los tres empatados en la general. Quantum aumentaba su margen sobre el segundo a seis puntos lo que le permitía consolidar su liderato a falta de una manga.

La próxima regata de la temporada será del 24 al 28 de julio en Puerto Portals. Será la primera de las dos pruebas en España ya que el final de campaña será en Mahón (Menorca) del 19 al 23 de septiembre.