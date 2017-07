Gran "faena" del maestro Rayco Tabares

Llevamos muchos años siguiendo las evoluciones de Rayco Tabares y cada día nos sorprende más. Su frialdad la convierte en calidad y, sin ningún desprecio al contrario, se impone a base de una navegación muy pocas veces vista en nuestro país. Tres primeros puestos y un tercero es el bagaje del canario en este Trofeo de la Reina, que se está celebrando en Valencia.

Hoy, dos nuevas mangas muy técnicas porque el viento no defraudó en el campo de regatas de El Saler. No comenzaba bien el día a causa de un gran chubasco que baño la capital del Túria, por lo que el Comité de Regatas decidió con muy buen criterio, aplazar la regata en tierra durante una hora, por lo que la salida prevista a las 13 horas se dio a las 14.

Buena primera manga del "Phonemovil"

Con un viento de entre 8 y 10 nudos se regateó un barlovento-sotavento muy táctico con una pelea encarnizada entre el "Rats on Fire", de Rafael Carbonel con Rayco Tabares a la caña y el "Phonemovil", de José Ignacio Vicent. Dos grandes ceñidas del barco valenciano puso en apuros al barco catalán, que se impuso en la llegada por muy poco. Y es que para ganar a Rayco Tabares hay que tener mucho más que una buena navegación y un buen barco. El canario lo hace todo muy fácil y busca los huecos donde no los hay. Los de Vicent tuvieron que conformarse con la segunda plaza después de haber hecho una gran regata. En ORC2 se impuso el "Brujo", de Federico Linares, en la primera manga y fue segundo el "Kundaka" y el ORC 3, ganó el "Saona".

El nadador Alan Cabello con José Ignacio Vicent

Para la segunda manga, el viento subió a unos 14 nudos de intensidad, lo que hizo que la regata luciera mucho más y los barcos tuvieran muchas más opciones de cara a la lucha por los primeros puestos. En ORC 1, lucha encarnizada entre el "Rats on Fire" y el "Porrón", de Luis Senís, que empataron en la primera posición después de un gran toma y daca entre ambos barcos sobre todo durante la segunda ceñida y la última popa. Con estos resultados, el "Rats of Fire" se coloca líder con un punto de ventaja sobre el "Porrón" y con 15 sobre el "Phonemovil", tercero. Mañana, pues, duelo en la cumbre en la última manga de este Trofeo de la Reina. Victoria del "Maverta", de Pedro Gil en la segunda manga de la clase ORC2, que le da el liderato sobre el "L'immens" por dos puntos. Y en ORC 3, el "Saona" se afianza con cuatro puntos sobre el "Eurolimp".

Declaraciones

Pedro Gil, armador de Maverta

“Nos hemos equivocado al elegir el foque y eso se paga cuando hay tanto nivel en los barcos. Estamos defendiendo el pabellón, a ver cómo se nos da el día mañana. Hoy ha ido muy bien, el recorrido muy bien y la segunda manga mejor con más viento mejor, porque nuestro barco es más pesado”.

Federico Linares, armador de Brujo

“Hoy ha estado fantástico, sobre todo con el nivel que había. Estamos siendo regulares y está yendo bien. La peor posición que hemos hecho ha sido un cuarto, y tenemos un primero. Así que estamos encantados, teniendo en cuenta que llevamos el barco más pequeño de la clase”.

Luis Senís, armador de Porrón IX

“Está muy igualado, nosotros y el Rats on Fire somos barcos iguales, con mismo rating y misma filosofía, y al final depende de pequeños detalles. La primera manga de hoy hemos salido mejor pero ha habido un role a derecha y no lo hemos marcado aunque al final hemos remontado y hemos quedado terceros. La segunda prueba ha sido una de las más bonitas que se ha vivido aquí en el Trofeo SM La Reina, nos han dado empate técnico con una lucha de poder que representa lo que va a ocurrir: que no se va a decidir hasta la última manga.”

Gonzalo Calvo, armador de Saona

“Hoy bien, hemos hecho un primero y en la segunda prueba hemos fallado un poquito y hemos hecho un segundo, pero estamos contentos”.

Rafael Carbonell, armador de Rats on Fire

"El día ha ido bien, hemos hecho un primero en la primera prueba y en la segunda también, empatados a puntos con el doctor Senís, así que el día ha salido redondo. El campo de regatas no lo conocíamos pero es muy técnico por los constantes roles de viento, está muy bien. Mañana trataremos de conseguir el triunfo final”.