Los «gallos» sufren más de lo normal en Puerto Portals

Gran día de regatas en la bahía del Palma, que por fin mostró su mejor cara en cuanto a condiciones meteorológicas. Se disputaron tres mangas de aunténtico lujo que ganaron "Bronenosec", "Provezza" y , por fín, "Quantum". Lidera la general de la Puerto Portals Sailing Week el turco "Provezza", que con dos primeros, un segundo y un tercero acumula los mejores resultados. Muy bien el Comité de Regatas, como siempre. Con buenos jueces se hacen buenas y divertidas regatas.

Muy irregular el ruso "Bronenosec"

Los turcos del "Provezza" son líderes en dura lucha con el "Platton", que aunque no ha ganado minguna manga muestra unos resultados muy regulares, exceptuando el noveno del segundo día. Los "gallos" del Circuito de TP 52 se van desplumando poco a poco. Hemos pasado de dominar siempre los mismos ("Quantum" y "Azzurra"), a alternar las victorias con los llamados más "humildes", deportivamente hablando. Llama la atención las malas salidas de los italo-argentinos del "Azzurra", que siempre tienen conflictos con otros barcos y el de ayer, un tanto exagerado y fuera de lugar con el "Quantum", aunque luego sacan fuerzas de donde no las hay y recuperan muchos puestos. Estas acciones están perjudicando al barco de Guillermo Parada, que se está jugando la temporada día a día. No se queda atrás el americano "Quantum", que ayer hizo un octavo y no puntuó en esa misma manga con 9 puntos porque el ruso "Bronenosec" tuvo que penalizarse en la llegada. Un auténtico caos en el barco de Terry Hutchisson, que no hace más que "llorar", gritar y sacar de quicio a su tripulación.

El "Ran" ha tirado por la borda todas sus posibilidades

El Circuito de TP 52 de 2017 es el más igualado de los hasta ahora disputados durante la historia del mismo. Se han regateado cuatro eventos (Key West, Porto Cervo, Scarlino y Miami) y ha habido cuatro ganadores distintos, y por el camino que vamos, puede ser que Puerto Portals dé el testigo a un quinto inédito ganador. Los llamados "pobres" de la flota han sabido aprovechar mucho mejor las condiciones meteorológicas de Palma, que los "gallos".

Mañana viernes se lo van a jugar el todo por el todo en las dos últimas mangas. los seis primeros están separados por siete puntos y tal como hemos visto las regatas de la Puerto Portals Sailing Week, puede ocurrir de todo. La estabilidad de vientos llega a la bahía y eso quiere decir que todos los equipos se van a beneficiar de las espléndidas condiciones que saca la que está considerada como la mejor bahía del mundo.

Hasta el momento "Quantum" y "Azzurra" son los dos únicos equipos que han ganado un Circuito. "Quantum" ganó en 2013, 2014 y 2016, y "Azzurra" fueron ganadores en 2012 y 2015. Veremos si es posible que se acabe esa superioridad de estos dos equipos.

Declaraciones

Guillermo Parada, caña del "Azzurra", manifiesta: “Está todo muy cerrado, pero con muchos que pueden quedar segundos porque ganar, vamos a ganar nosotros. Eso te lo digo yo hoy. La realidad es que volvimos a tener una penalidad y ya van cuatro en este evento. No siempre estamos de acuerdo, pero hoy ha habido una penalización muy clara para el Platoon que no se ha pitado y eso nos hace comenzar a sentirnos incómodos y nos enfada. Es lo que hay, los tres barcos de Quantum que pelean juntos y nosotros que nos defendemos solos, pero cuanto más duro nos lo pongan, más fuertes vamos a salir. Estamos en contención para mañana y vamos a salir a darlo todo. Se acerca el final y hay varios barcos que quieren ganar este evento y todos que ven por la temporada así que la cosa se pone más agresiva y apretada. Se nota que los barcos van mucho más al contacto, estamos mucho más cerca. Azzurra va siempre al frente, mata o muere, pero va siempre al frente, eso podéis firmalo”.

Pedro Mas, proa del "Platoon", sostiene: “La clasificación está muy apretada y otra vez en este circuito en el último día se decide todo. Estamos sólidos y es la forma de poder estar delante, no hacer malas pruebas como el penalti que nos pitaron en la boya de barlovento, si no hubiéramos tenido es error hubiéramos tenido mucha regularidad que es lo que importa en este circuito. Mañana miramos por el título de la temporada, sobre todo cuando ganar aquí está tan abierto. Pero creo que la primera saldremos a ver que pasa y en la segunda ya con la última manga a buscar el resultado que nos lleve a ganar o a mantener la lucha por la general del circuito”.