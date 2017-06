La flota se divierte en Valencia

Buen día de regatas en El Saler para comenzar el Trofeo de la Reina, en el que participan unos 60 barcos. Con 12 nudos de intensidad de viento, el Comité de Regatas a las órdenes de Pablo Aliaga, montó dos campos consistentes en sendos trapecios de ocho millas. Muchas ganas en la flota, tantas que se debutó con una llamada general desde la patrullera de la Armada Española "Toralla", desde donde se dio la salida por primera vez desde hace muchos años.

La flota de ORC 1 se divirtió, sobre todo en el primer rumbo de ceñida, muy favorecido por la izquierda del campo y que dominó el TP 52 "Audax", de Toni Guiu encabezando, a media milla, a un grupo formado por el "Rats of Fire", "Nadir", "Greenwich", "Pez de Abril" y "Phonemovil". Una ceñida seguida de un largo y una popa, sin apenas posibilidades de táctica. La segunda ceñida marcó la regata con una buena estratégia del "Porrón" y del "Nadir" y con el "Rats of Fire" guardando las formas. Al final, y con el mar con olas de un metro, se impuso en "Porrón", seguido del "Nadir" y del "Rats of Fire". Cuarto fue el "Audax" y quinto el "Pez de abril". Tras ellos el "Fifty" del portugués Rui Ramada.

La segunda manga fue más o menos igual, pero intercambiando las posiciones. Subió un poco la intensidad del viento para luego ir cayendo conforme se escondía el sol. Ganó el "Rats of Fire", con Rayco Tabares a la caña por delante del "Porrón" y el "Greenwich. Un poco mejor navegó el "Phonemovil", de José Ignacio Vicent, cuarto por delante del "Nadir". La general la manda el "Porrón", de Luis Senís, seguido del "Rats of Fire", de Rafael Carbonell y el "Nadir", de Pedro Vaquer.

En ORC 2, mucho más nivel competitivo que en el primer grupo. Domina "Maverta", de Pedro Gil, con dos primeros puestos, seguido del "L'immens", de Alexandre Laplaza, con dos segundos puestos, "Tanit", de María José Valero, con tres terceros y el madrileño "Brujo", de Federico Linares con dos cuartos. La "guerra" está servida entre estos cuatro barcos.

Y en ORC 3, siete unidades dominadas por el "Saona", de Gonzalo calvo, que ganó las dos mangas. Le sigue el "Iberolimp", de José Vicente Alhambra.

Declaraciones

Carlos Rodríguez, L’Immens Laplaza Assesors

“Simplemente felicitar a Maverta, porque han navegado muchísimo mejor que nosotros y son claros merecedores de las dos victorias, Nosotros hemos cometido fallos de maniobra, estamos poniendo el barco a punto y no hemos estado a la altura. Estamos evolucionando y vamos a intentar aprender de lo que ha pasado hoy. El campo de regatas es espectacular y ha sido tácticamente muy divertido, porque con la intensidad que ha estado también ha estado rolón y con calma, rachas, muy divertido”.

Jaime Rodríguez Toubes Nuñez

“Los miembros de la Armada agradecemos mucho el cariño y la constancia de este club y de Valencia que año tras año sigue con esta regata homenaje a la Armada y a SM La Reina. Y esperemos otros 30 años más. Estamos remozando el barco para actualizarlo y queremos ver cómo va y ponerlo a punto. Hemos actualizado la maniobra, hemos perfilado la orza un poco y hemos hecho tres velas”

Stefano Masi, armador del Ulika

“Es nuestra primera vez en Valencia, pero no la última porque es increíble. Ha sido divertido y emocionante. El viento en Valencia va un poco loco y nosotros no lo conocemos y es complicado predecir cómo va a ser y lógicamente para los tácticos acostumbrados a este campo de regatas es más fácil”.