«Fifty by Storax» y «Maserati» pueden romper la hegemonía del «Rats on Fire»

Las nubes del cielo barcelonés de hoy han provocado algunos dolores de cabeza en la flota de 47 embarcaciones de ocho países que toman parte en el 44 Trofeo de vela Conde de Godó. En los cuatro grupos las dos primeras mangas se han podido completar, con salidas puntuales a mediodía y vientos de entre 8 y 10 nudos de intensidad de componente SO, pero ya al final de la segunda regata se ha producido un gran role a causa de algunas nubes tormentosas. A partir de entonces, el viento ha caído y ha ganado en inestabilidad. Para los J80 se ha llegado a dar la salida a la tercera prueba hasta dos veces, pero en ambos casos se ha tenido que anular por los cambios de dirección de viento. Al final, hacia las cinco de la tarde todos los barcos han vuelto a las instalaciones del Real Club Náutico de Barcelona.

En J80, el Bribón de Marc de Antonio y Sofia Bertrand es hoy más líder que ayer, tras firmar en las mangas del día un tercero y un primero, su cuarto triunfo parcial ya en el campeonato. El barco catalán aventaja ahora en ocho puntos a su inmediato perseguidor, que es el Pelayo Abogados Marbella Team de Pepequin Orbaneja, defensor del título del año pasado. Orbaneja ha mejorado considerablemente hoy; ha ganado el primer asalto y en el siguiente ha entrado segundo, parciales que le han valido para subir un puesto en la clasificación, adelantando al Jeniale-Eurosystem del italiano Massimo Rama. En la cuarta plaza se sitúa el VSA Comunicación de José María Van der Ploeg, a solo dos puntos del podio provisional.

En ORC 0-1, a pesar de haberse tenido que conformar hoy con dos terceros, el Swan 45 Rats on Fire del armador catalán Rafael Carbonell, y que patronea el regatista de Lanzarote Rayco Tabares, mantiene el liderato. Ayer iba empatado con el DK46 R-Motion de Jaime Monjo, pero hoy este competitivo barco ha pinchado y ha bajado a la cuarta plaza, descolgado ya de la lucha por el podio. En cambio, el mejor ha sido el equipo portugués Fifty by Storax, que bajo los mandos de Rui Ramada y a bordo de un First 50 ha anotado a su casillero un primero y un segundo. El Rats on Fire luchará en las pruebas de mañana por su octavo título de ganador del Trofeo de vela Conde de Godó, y el quinto consecutivo, pero aventaja al barco portugués en solo tres puntos, y en cuatro al tercer clasificado, que es el DK46 Maserati balear (navega por Puerto Portals), armado por Álvaro Irala y con el campeón olímpico Fernando León de patrón.

“Estamos muy satisfechos con nuestro segundo en la clasificación provisional -ha comentado Miguel Torrao, del Fifty by Storax-, es mucho mejor de lo que esperábamos. Es la primera vez que venimos al Godó y somos todos aficionados, por lo que estamos contentos de poder luchar por el triunfo con el Rats on Fire. Pero ya veremos, vamos día a día”.

El Sinergia 40 L’Immens de Alexandre Laplaza, con Carles Rodríguez de patrón, es el dominador absoluto de ORC 2. Hoy ha encadenado dos primeros más, y ya son cuatro. Tras haberse llevado el año pasado el bronce en aguas de Barcelona, a falta de la jornada de mañana es ya casi vencedor matemático de esta edición del Conde de Godó, ya que acumula un rédito de diez puntos sobre el segundo, el Salona 37 Vértido Dos de Antonio Guasch. Tercero, empatado con el Vértido Dos, es el BH36 Saiola X británico.

“Hemos aplicado algún cambio en el barco que nos ha permitido mejorar el rating y hacer velas más grandes, con lo cual ahora creo que navegamos más rápido”, ha explicado Carles Rodríguez, patrón de L’Immens.

En ORC 3-4, el Dufour 34 Fanytas también tiene un pleno de cuatro primeros. El barco patroneado por Ingrid Banús aventaja en cuatro puntos al segundo clasificado, que sigue siendo el Bavaria 36 Tibere.

Mañana se disputará la última jornada de competición del 44 Trofeo de vela Conde de Godó. La salida está programada para las 12 horas, y no puede darse más tarde de las 14.30 horas, por lo que previsiblemente se podrán completar, si el viento acompaña, dos mangas. El centro de atención estará puesto, sin duda, en los grupos ORC 0-1 y J80, donde la emoción será máxima por la sirena con que se premia al ganador del Trofeo Conde de Godó. Los campeones serán homenajeados en la ceremonia de entrega de premios, programada para las 17 horas en el village del Real Club Náutico de Barcelona.