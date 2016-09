"Fifty" gana en Sanxenxo y "Mirfak" se hace con el Botafumeiro de Plata

Ha finalizado en aguas de Sanxenxo la segunda edición de la Regata Rey Juan Carlos I. Sol y un viento que tardó en entrar han sido las condiciones que se han encontrado hoy los más de 200 barcos participantes, lo que no impidió que todas y cada una de las flotas se echasen al agua para sumar los últimos puntos en juego. “Fifty by Storax”, “Movistar”, “Sebrala dos”, “Chispa Nejra”, “Gallant”, “Pingüino uno”, “Bribon Movistar” y “Marnatura” son los ganadores de cita reina del Real Club Náutico de Sanxenxo. “Mirfak” y “Movistar” ganan también el circuito gallego de alto nivel, el prestigioso Trofeo Presidente de la Xunta.

En la categoría de ORC 0-1 y 2-3 los ganadores ya se habían asegurado ayer su primera posición, aunque el resto del podio todavía estaba por decidir. En la primera de las divisiones, el “Fifty by Storax” de Rui Ramada confirmaba ayer su victoria en la Regata Rey Juan Carlos I , y hoy sellaba su participación con un segundo puesto en la única prueba que restaba por disputarse en el campo de regatas de ORC. Por detrás, el “Marnatura-Pairo” de Luis Bugallo se hacía hoy con la victoria de la sexta y última prueba, resultado que le permitía ascender una posición para finalizar en el segundo cajón del podio. El tercer puesto fue finalmente para el “Mirfak” de Diego López.

Por su parte también el “Movistar” partía hoy con la victoria ya en su haber, lo que no impidió que la tripulación comandada por Willy Alonso saliese al agua al cien por cien y se anotase el último triunfo parcial para despedirse de la cita pontevedresa con pleno de victorias en su casillero. Por detrás, el “Inosa” de Fran Edreira finaliza en la segunda posición, y el “Starfighter” de Julio Rodríguez cierra el podio en el tercer puesto de la general.

En ORC Especial la flota disputó una nueva regata costera en la que la victoria en el grupo 1 fue para el “Sebrala dos”, resultado que le sirvió para adjudicarse la victoria en su categoría. En el segundo grupo, “Chispa Nejra” fue el ganador de la regata tras anotarse hoy un tercero.

"Gallant", ganador en 6 m

La categoría 6m ha sido sin duda una de las más disputadas en esta nueva edición de la cita pontevedresa. El “Gallant” del Rey Juan Carlos, que arrancó el fin de semana en la segunda posición de la general, fue de menos a más y acabó proclamándose hoy campeón de la regata que lleva su nombre.

El total, el monarca acumulaba en su casillero tres victorias y un segundo puesto en las cuatro pruebas disputadas, lo que le permitía sellar la victoria con cuatro puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, el “Erica” de Violeta Álvarez. Por detrás, el tercer cajón lo ocupó el “Alibaba II” de Miguel Riveiro.

Los Clásicos completaron hoy una nueva regata costera. Viento del NNE de unos siete nudos de intensidad fueron suficientes para que el Comité de Regatas diese la señal de Atención para arrancar la última prueba de la Regata Rey Juan Carlos I a las 14:45 horas.

Finalmente, “Pingüino Uno” de Carlos Romero confirmó su triunfo al anotarse la segunda victoria de campeonato. Le siguen en la general definitiva el “Miña Miniña” de Fabián Garrido en la segunda posición y el “ Irmandi” de José Garrido, que finaliza tercero.

"Bribón", Campeón de la Copa de España de J 80

No ha habido cambios tampoco en la clasificación de J80. Con tres nuevas pruebas disputadas, el “Bribón” de Marc de Antonio se ha proclamado campeón después de sumar hoy una nueva victoria parcial, un segundo y un tercero. Este resultado, además, les convierte en campeones de la Copa de España por tercer año consecutivo.

Tras una dura lucha por la victoria, el “Nautica Watches” de José Mª Van der Ploeg ha sido finalmente segundo en la general a sólo dos puntos del ganador, mientras que el tercer puesto de la general ha sido para el “Okofen” del gallego Javier de la Gándara.

El “Marnatura” de Jordi Xammar ha sido el vencedor en la categoría de J70. Tras disputar hoy tres nuevas pruebas que ponían punto y final al programa de regatas, los de Xammar confirmaban su triunfo al anotarse un segundo, un tercero y una nueva victoria parcial. Por detrás, el podio cambiaba hoy por completo con el “Pazo de Cea” de Ramón Ojea en la segunda posición definitiva y el “Abril verde” de Luis Pérez ocupando el tercer puesto.

No ha sido nada fácil la jornada de hoy para los casi 130 participantes en la categoría Optimist. El Comité de Regatas, que tuvo que aplazar el comienzo de las pruebas por falta de viento, dio su cien por cien para que finalmente se pudiese disputar una última prueba para los dos grupos en los que se divide la flota.

En el grupo oro la victoria fue para Javier García Lage del Real Club Náutico de A Coruña, que lograba mantener el liderato una jornada más tras descartar el séptimo puesto anotado hoy en Sanxenxo. Le siguen en la general Ricardo Fernández del C.M. Canido y Yago Castro del RCNS en el segundo y tercer puesto respectivamente. En el grupo plata, la ganadora fue la coruñesa Marta Belén Tabara.

Por su parte, los alumnos del Centro Nacional de Vela Adaptada han vuelto a salir hoy al agua para disputar la segunda jornada del Trofeo de Vela Adaptada, que continuará a partir de mañana con la Semana de Vela Adaptada.

Trofeo Presidente de la Xunta

Con la cita que organiza el Real Club Náutico de Sanxenxo finalizada se han conocido ya los nombres de los ganadores del Trofeo Presidente de la Xunta, galardón que se otorga a al mejor barco clasificado de las divisiones 0-1 y 2-3 tras las tres pruebas que conforman este circuito: la Regata SAR Infanta Elena de A Coruña, el Trofeo Príncipe de Asturias de Bayona y finalmente la Regata Rey Juan Carlos I.

En la división 0-1, el “Mirfak” de Diego López ha sido el ganador del ansiado botafumeiro de plata por segundo año consecutivo. En 2-3, “Movistar” grabará su nombre en el trofeo por décimo quinta vez desde que se creó el circuito, hace ya 16 años.

Declaraciones

Jordi Xammar, patrón “Marnatura”. Vencedor J70.

"Ésta era la primera vez que navegaba en J70 y hemos ganado la regata; estoy muy contento con la tripulación y el barco. Es una clase muy divertida y nos lo hemos pasado muy bien, muy contentos con el fin de semana.

Sanxenxo para navegar es excelente. Hemos tenido unas condiciones muy buenas y nos vamos con un gran recuerdo del campo de regatas".

Marc de Antonio, patrón “Bribon”. Vencedor de J80 y campeón de la Copa de España

"Nos hace mucho ilusión haber ganado. Teníamos muchas ganas de venir aquí y hacer esta regata. Ha sido difícil porque el segundo [Nautica Watches, José Mª Van der Ploeg] nos lo ha puesto muy complicado hasta el último momento, pero así la victoria sabe mejor.

Hoy podía ser un día complicado porque se podían hacer tres pruebas y sólo llevábamos dos puntos al segundo. La primera regata fue bien, por delante. La segunda se complicó mucho porque montamos la primera boya antepenúltimos y el que iba segundo lo hizo en primer lugar pero hemos podido recuperar muy bien y acabar terceros justo pegados. Hemos hecho uso de la calculadora para ver cómo teníamos que quedar en la última regata nosotros y nuestro rival para ganar. Hemos ganado la prueba, así que perfecto".

Willy Alonso, patrón “Movistar”. Vencedor de ORC 2-3

"La clave ha sido ser regulares. Salimos en todas las pruebas conservadores. En esta clase los barcos no son iguales y tenemos un punto de ventaja porque aquí hay mucho trabajo antes de llegar a la regata, si no es imposible ganar. Ha habido un trabajo de todo el año: el barco está impecable, muy optimizado. Han acertado de pleno, tanto Javi Cela -diseñador- como Pedro [Campos] tomando las decisiones de dónde y qué, que no es fácil".