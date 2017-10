España afronta en cabeza la última jornada de la Nations Trophy

El viento volvió a ser impuntual con la flota de The Nations Trophy en la bahía de Palma. Los 28 monotipos Swan permanecieron amarrados en los pantalanes del Real Club Náutico de Palma hasta pasado el mediodía, tiempo que aprovecharon armadores y asociaciones de las tres clases para decidir el calendario de competición 2018 y otros detalles sobre el futuro de la flota.

Pese al desalentador comienzo de esta tercera jornada, el Comité de Regatas conseguía completar dos nuevas pruebas en todas las clases, que regresaban a tierra con seis parciales en sus casilleros.

Los líderes de cara a la jornada final son el Earlybird de Hendrik Brandis en la batalla por el europeo de ClubSwan 50, el holandés Motions de Lennard Van Oeveren en el mundial de Swan 45 y el español Nadir de Pedro Vaquer en el europeo de ClubSwan 42.

España continúa liderando la provisional de The Nations Trophy, calculada en base a los resultados de los dos mejores equipos clasificados de cada país. Hoy, Alemania conseguía arrebatar la segunda posición provisional a Italia, que es ahora cuarta por detrás de Holanda. Mañana, la Armada Española intentará llevarse el primer título de The Nations Trophy de la historia.

Europeo de ClubSwan 50

Tercera jornada de competición, y tercer líder. La flota de 11 unidades ClubSwan 50 está confirmando las mejores virtudes del concepto One Design: Acumulados seis parciales en tres días, cuatro equipos acumulan victorias parciales y no hay claro favorito al triunfo de cara a la jornada final. Si el primer día terminó con el italiano Cuordileone al frente de la tabla y el segundo con el alemán Niramo, hoy toma el relevo a su compatriota el Earlybird de Hendrik Brandis, campeón de la Copa del Rey el pasado mes de agosto en estas mismas aguas. Earlybird afronta la última jornada con una renta de seis puntos sobre el italiano Ulika de Andrea Masi.

Mundial de Swan 45

Hoy no ha sido el día del Porrón IX. El barco armado y patroneado por Luis Senís, líder de las dos primeras jornadas, firmaba hoy los dos peores resultados de su campeonato (un sexto y un octavo), cayendo a la segunda posición por detrás del Motions de Lennard Van Oeveren (impecable con dos primeros hoy) y empatando a puntos con el holandés K-Force de Jan de Kraker (2-4 hoy). La batalla final por el mundial de Swan 45 se presenta dramática, con los tres barcos en un solo punto y otros dos acechando a sólo cuatro puntos.

Europeo de ClubSwan 42

El Nadir de Pedro Vaquer está siendo el barco más fiable de esta primera edición de The Nations Trophy. Después de tres jornadas, el ClubSwan 42 español acumula tres victorias parciales y no ha bajado de puestos de podio en ninguna de las seis mangas disputadas. Un sólido rendimiento que le permite liderar la batalla por el europeo 2017 de la categoría por 11 puntos sobre el italiano Far Star de Lorenzo Mondo.

La competición finaliza mañana, sábado, con la última ración de pruebas barlovento-sotavento a partir de las 12:00h. La entrega de premios se celebrará a las 17:30h en el Real Club Náutico de Palma.

La flota del The Nations Trophy está compuesta por 11 unidades ClubSwan 50, nueve Swan 45 y ocho ClubSwan 42 en representación de 11 nacionalidades: Alemania, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Italia, Noruega, Reino Unido, Rusia, Suecia y Suiza.