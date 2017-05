Los equipos suizos copan el podio de la GC32 Cup

La jornada final de la GC32 Riva Cup comenzó con la última ronda del nuevo Anónimo Speed Challenge, que en cada evento de la temporada definirá qué equipo establece la mayor velocidad media. La mejor marca del día fuer para el Team Argo de Jason Carroll, con una magnífica cifra de 27,65 nudos, aunque lejos de los 31,02 nudos establecidos el viernes por el Armin Strom Sailing Team de Flavio Marazzi, que cuenta a bordo con el gallego Iago López Marra.

“Es divertido, además de una estupenda oportunidad para los invitados a bordo para disfrutar de esta experiencia única, la misma que experimentamos al navegar a velocidades de 32-35 nudos sobre el recorrido”, explicaba Marazzi, presidente de la GC32 Class. El suizo reconoce que le gusta el formato de través-trasluchada-través, ya que además de garantizar una alta velocidad, requiere habilidad para realizar la maniobra. “Lleva tiempo preparar la maniobra y hacerlo en el momento exacto”. Marazzi recibió el Anónimo Nautilo Watch como ganador del primer Anónimo Speed Challenge.

El Realteam de Jérôme Clerc afrontaba esta última jornada con una ventaja de siete puntos al frente de la provisional, renta mínima para un día que se decidió a tres asaltos y con un intratable Team Tilt acechando. En circunstancias normales, los parciales del líder (3-3-1) deberían haber sido suficientes para convertirlo en el mejor barco de la jornada, pero Team Tilt se mostró prácticamente intratable, sumando hoy dos victorias parciales (para encadenar una impresionante serie de cinco consecutivas desde ayer) y un segundo. Un rendimiento espectacular para el equipo de Sébastien Schneiter, pero que no bastó para compensar su mala primera jornada en Garda (6-6-9-4). Team Tilt se quedaba a cuatro puntos del campeón Realteam.

El Team Argo de Jason Carroll terminó quinto, suficiente para alzarse con el primer triunfo del campeonato Owner-Driver, en el que participan los equipos patroneados por su armador. “Empezamos el campeonato con buenas salidas y buena velocidad, pero los últimos dos días sufrimos bastante, no éramos capaces de cruzar la línea de salida tan bien”, reconocería Carroll. “Tomamos un par de malas decisiones en los tramos de popa, pero en general no es nada que no pueda solucionar un poco de práctica”.

El primer equipo español del GC32 Racing Tour comenzó la semana impresionando al resto de la flota con victoria en la primera manga del campeonato y un segundo en la siguiente. Pero el I’M Racing Movistar no conseguiría mantener ese excelente rendimiento durante el resto de la GC32 Cup. Su patrón, el doble medallista olímpico Iker Martínez, es consciente de que hay margen de mejora: “Ha sido un buen comienzo. Obviamente, siempre quieres más, pero terminamos en mitad de la flota. Definitivamente, hay margen para mejorar”. El equipo español terminó sexto en una flota de 11 barcos, y fue (con mucho) el mejor equipo debutante (los bermudianos del Team BDA y los argentinos del Código Rojo Racing ocuparon las dos últimas posiciones). “Hemos disfrutado, pero habríamos disfrutado más si lo hubiéramos hecho mejor. Creo que la clase es muy buena, los equipos van muy rápido, todo el mundo ha mejorado mucho. Hemos aprendido mucho en Garda. Ahora ya sabemos dónde estamos, es tiempo de volver a casa y ver cómo podemos mejorar”.