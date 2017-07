El desafío del Carrumeiro Chico abre el 42º Trofeo Conde de Gondomar

El calendario marcaba julio de 2011 cuando el Cenor & De Dietrich, un Farr 50 del Real Club de Regatas Galicia, lograba colocar su nombre en la historia del Trofeo Conde de Gondomar al pulverizar el record que el velero vasco Zorongo mantenía desde 1992. La tripulación arousana, liderada por Martín Bermúdez de la Puente, completaba la subida y bajada al Carrumeiro Chico en apenas 11 horas, 56 minutos y 57 segundos, rebajando en más de 30 minutos las cifra lograda por los vascos 19 años antes.

Por aquel entonces la distancia del trazado superaba las cien millas, algo que no sucederá en este 2017, para el que se prevé que el recorrido ronde las 94. En la aventura participarán algunas de las mejores tripulaciones gallegas de la actualidad, en las que se mezclan históricos regatistas con jóvenes promesas que vienen pisando fuerte en el panorama náutico actual.

El Aceites Abril de los hermanos Luis y Jorge Pérez Canal será uno de los barcos que veremos en la competición, intentando revalidar el título de Campeón de España de Altura de la Zona Galicia que logró en la anterior edición.

Por Real Club Náutico de Vigo también participará el Pairo 8, con uno de los patrones que mejor aúnan juventud y buen hacer sobre el agua. Tras participar este verano en la Youth America’s Cup, el joven vigués Luis Bugallo, volverá a liderar una vez más a la tripulación.

También estará en esta cuadragésimo segunda edición del Conde de Gondomar – Trofeo Banco Sabadell, el Corsario VI de Javier Durán, que, luciendo grímpola de Boiro, tratará de repetir los resultados logrados en 2015, cuando firmó un doblete al llevarse la victoria del trofeo y el Campeonato de España de Altura.

Del norte bajarán a Baiona para competir en la prueba del Carrumeiro un habitual de las grandes regatas en Galicia como es el Salseiro, el Dehler 44 de Manuel Blanco, del Real Club Náutico de A Coruña; y el Inosa y el Alma do Mar de Sada, que patronearán Cándido Losada y Nito Enrique Arias. Y desde el sur llegará al Monte Real el portugués Five, un First 47,7 que navegará por el club WeDoSailing-BB Douro, de Vila Nova de Gaia.

El Marara IV de Javier Montenegro, el Unus de Luis García Trigo, el Siradella de Francisco Gude, el Txole de Ignacio Sánchez Otaegui o el Fend la Bise de Jean Claude Sarrade serán otros de los barcos que tratarán de hacerse con la victoria en esta primera prueba del Trofeo Conde de Gondomar, para la que se prevén condiciones meteorológicas muy cambiantes.

Los veleros saldrán a las once de la mañana de la bahía de Bayona con muy poco viento y poco definido, del oeste noroeste, con bastantes nubes y algo de niebla. Poco a poco el día irá abriendo y el viento rolará al oeste, las tripulaciones navegarán a través y el viento subirá de intensidad, hasta los 16-18 nudos. Un nuevo role dejará entablado el viento del norte, para mantenerse así durante todo el regreso desde Corcubión a Bayona.

La previsión del comité de regata, que estará presidido un año más por Fernando Giraldo, es que los primeros barcos empiecen a virar el Carrumeiro Chico a las siete de la tarde y que las primeras llegadas se produzcan a partir de la una de la madrugada.

La regata se podrá seguir en directo gracias a la aplicación móvil eStela, a través de la cual cada embarcación transmitirá su posición en tiempo real. Además de dar seguridad a esta complicada prueba, este sistema permitirá al público seguir en todo momento el desarrollo de la prueba a través de Internet.