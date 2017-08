Cosa de dos, «Aifos» o «Rats on Fire»

Apasionante final de la 36 edición de la Copa del Rey Mapfre, que se está disputando en la bahía de Palma. Con un día muy poco generoso en cuanto a la meteorología, los Comités de Regatas lograron hacer encaje de bolillos para sacar tres mangas en todas las clases menos en J 80 y GC 32, que hicieron dos y cinco, respectivamente.

No acompaña el tiempo y probablemente esta haya sido la peor Copa del Rey mapfre de la historia, pero con un final muy interesante en lo que respecta a la clase estrella de este año, que es la BMW ORC1, en la que el barco de la Armada Española, «Aifos», ha dejado boquiabiertos a propios y extraños ganando varias mangas en tiempo real y otras tantas en compensado. Y es que la gran apuesta de Jaime Rodríguez Toubes por el Corel 45 en vez del 50 pies «Sirius» ha sido ganadora y ha proporcionado a esta Copa del Rey Mapfre la salsa que le faltaba antes de comenzar. Con una navegación muy seria, el equipo que patronea el Rey ha sentado cátedra y nos ha vuelto a ilusionar como aquella Copa del Rey Mapfre de 2008 en la que el TP 52 «Aifos», a los mandos de Jaime Rodríguez Toubes hizo historia ganando las once regatas que se disputaron en su clase. ¡Impresionante!

Dos grandes rivales

La semana ha sido muy rara en cuanto a meteorología, con un calor insoportable, pero ha merecido la pena asistir a estos dos últimos días de regata. El «Aifos» ha tenido como principales rivales al «Rats on Fire», de Rafael Carbonell, con Rayco Tabares a la caña y al «Maserati», de Enrique Lorenzana, con Luis Martínez Doreste en el timón. Dos rivales muy duros, porque aunque el «Rats on Fire» fue descalificado con una bandera negra, que descartó ayer, pone en jaque la primera victoria del Rey Felipe VI en la Copa del Rey Mapfre. El barco catalán ya ha ganado en Palma cuatro veces y siempre está en los puestos de honor en las regatas. Por su parte, el «Maserati» llegaba a Palma como ganador del año pasado, lo que le propinaba una gran presión, que en todo momento ha sabido gestionar.

La jornada de ayer fue bastante rara. Otra vez el viento no cumplió las expectativas de la Copa del Rey Mapfre, aunque sí entró por primera vez el tan ansiado Embat, aunque bastante flojo (de 9 a 12 nudos de intensidad).

La primera manga la ganó el «Aifos» en tiempo real, tras realizar unas dos magistrales popas, aunque en compensado se impuso el «Porrón IX», de Alex Rodger. Con este resultado se comprimía la clasificación porque el «Maserati» era tercero y el «Rats on Fire», cuarto. Había que esperar a la octava manga para que los equipos descartaran el peor resultado.

Con muy poco viento, el Comité de Regatas dio la salida a esa octava manga, en la que se volvió a imponer el «Aifos» en tiempo real, aunque en compensado hizo un noveno, que a la postre, descartaría. El «Maserati» fue quinto y el «Rats on Fire», tercero, lo que colocaba la clasificación general en un puño, con el «Aifos» como líder con dos puntos de ventaja sobre el «Rats on Fire». El «Maserati» se quedaba descolgado a once puntos del barco del Rey. Pero el Comité de Regatas, que capitanea Chimo González Devesa, decidió con muy buen criterio dar la salida a una tercera manga en el día, novena de la competición, que volvió a ganar el «Porrón» con el «Aifos» quinto, el «Maserati» tercero y el «Rats on Fire» noveno. Este resultado le daba mucho aire al barco de la Armada Española que conseguía meter cuatro puntos más al barco catalán colocándole a seis puntos y a nueve al «Maserati».

En condiciones normales de regata, para que gane el «Rats on Fire» tendría que meterle seis barcos al «Aifos», pero con el nivel que hay entre los diez primeros clasificados no es probable. También puede ocurrir que se enzarcen en una guerra de viradas, cosa muy poco probable, catalanes y baleares y aprovechen la ocasión el «Maserati», a nueve puntos, y el «Porrón IX» a diez.

Campos lidera el grupo 2

En la clase BMW ORC 2 coge el liderato el «Sum Innovation», de Pedro campos, empatado a puntos con el «Maverta», de José Ballester, que ayer le pudo los nervios y realizó los dos peores resultados de la semana con un cuarto y un noveno. Un empate merecido del patrón gallego, que lleva tres primeros puestos y dos segundos, descartando un sexto.

En la clase Herbalife J 80 se ha escapado el «Bribón Movistar», de Marc de Antonio, que ayer hizo un tercero y un segundo, mientras que el «Les Roches», de Eric Brezellec, que ganó la primera manga y se descolgó al sexto puesto en la segunda. El tercer barco en discordia es el «VSA», de José María Van der Ploeg, que está casi descartado porque se encuentra a diecisiete puntos del líder.

Mañana, los Comités de Regatas tienen previsto realizar dos salidas, con el tiempo límite puesto en las 15,45.

A falta de una jornada, el director de la Copa del Rey Mapfre, Manu Fraga, se niega a dar los datos de como van las clasificaciones generales absolutas que determinan los ganadores en tiempo real y en compensado.

«Earlybird», virtual ganador de Swan 50

El Swan 50 «Earlybird», del alemán Hendrik Brandis, con cuatro primeros puestos es virtual ganador de la Copa del Rey Mapfre en su clase si en su campo de regatas deciden dar solo una salida. Aventaja en nueve puntos al italiano «Cuordileone», de Leonardo Ferragamo.

En Swan 45 la cosa está mucho más apretada. Con el «Elena Nova», de Christian Plump liderando la clasificación a un solo punto del «Negra», de Francisco Rizzo y a seis del «K-Force», de Jan Kraker. Entre los Swan 42 hay muy buena rivalidad entre el «Pez de Abril», de José María Meseguer, que es líder con tres puntos de ventaja sobre el «Nadir», de Pedro Vaquer y con seis sobre el «Red Eléctrica de España».

En la Mallorca Sotheby’s IRC manda el TP 52 «Alegre», de Andrés Soriano, que aventaja en nueve puntos al suizo «Team Visión Future», de Mergui Mikael.

Los cuatro Maxi 72 que participan mantienen una «guerra» entre el «Momo», de Dieter Schon y el «Proteus», de George Sakellaris, que se sacan cinco puntos.

En la clase BMW ORC 3 se va imponiendo en «Ceres», de Daniel Cuevas, que ha ganado seáis de las siete regatas disputadas, sacando diez puntos al «Just the Job», de Scott Beattie.

Por último, la clase de los catamaranes «levitadores» GC 32 sigue liderada por el japonés «Mamma Aiuto», de Naofumi Kamei, que aventaja al «Argo», de Jason Carroll en ocho puntos. El español «Movistar» ha recuperado hasta el quinto puesto.