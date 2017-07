Conde de Gondomar, mucho más que una regata

El Monte Real Club de Yates presentó esta mañana en Bayona una nueva edición de una de las regatas más longevas del panorama náutico español, el Trofeo Conde de Gondomar, que en este 2017 cumple su cuadragésimo segunda edición. El histórico club bayonés vuelve a organizar, un año más, una competición que viene celebrando de forma ininterrumpida desde 1976.

El 42º Conde de Gondomar se disputará entre el 22 y 25 de julio en diferentes puntos de las rías gallegas, en un campo de regatas muy amplio entre Bayona y la Costa da Morte, en el que se dará salida a varias regatas de travesía y varias pruebas barlovento-sotavento. Serán cuatro jornadas de navegación que reunirán en el agua a veleros de las clases ORC, J80 y Fígaro, con algunas de las tripulaciones más destacadas de la temporada. Entre ellas estará el Aceites Abril, ganador de la anterior edición del trofeo y actual campeón de España de Altura de la Zona Galicia.

Como viene siendo tradición, la competición se iniciará el sábado 22 con una de las pruebas más complicadas y emocionantes, la subida al Carrumeiro Chico, en la ría de Corcubión, que además de puntuar para la clasificación general del trofeo, revelará el nombre del nuevo campeón de España de Altura de la Zona Galicia. Es una prueba larga, de casi 100 millas de recorrido de ida y vuelta, reservada en exclusiva para los barcos más grandes, de las clases ORC 0, 1, 2 y 3. La salida se dará a las once de la mañana desde la bahía de Bayona y la llegada de los primeros barcos no se producirá hasta bien entrada la noche. Bastante antes está previsto que finalice la competición de los ORC 4 y los monotipos J80 y Fígaros, que no subirán hasta el Carrumeiro, sino que virarán mucho antes, en el faro de Camouco, frente a la isla de Ons.

En la segunda jornada de regatas, prevista para el lunes 24 de julio, toda la flota participante compartirá el mismo recorrido. Circunnavegará los archipiélagos de las islas Cíes y Ons, en uno de los trazados de mayor belleza paisajística de las Rías Baixas. El bocinazo de salida se escuchará a las doce.

El 25 de julio, Día de Galicia, será una jornada decisiva para acabar de definir los podios del 42º Conde de Gondomar, ya que las últimas pruebas, mucho más técnicas, suelen originar cambios en las clasificaciones previas. A partir del mediodía, dos recorridos barlovento-sotavento marcarán el inicio del final de una competición que laureará a sus ganadores por la tarde, en una entrega de premios que se celebrará en el Monte Real Club de Yates a partir de las seis.

Llegará así a su fin una competición creada hace más de cuatro décadas con el objetivo de reunir a la vela pesada del Atlántico en una regata de alto nivel. Una cita imprescindible con la vela que, según el vicepresidente del Monte Real, Alejandro Retolaza, “se ha ido consolidando con el paso de los años, manteniendo la misma esencia y prácticamente el mismo diseño con el que nació”.