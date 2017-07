Comienzo casi invernal en el Abra

El XXXII Campeonato de Vizcaya de Cruceros-I Copa Mercedes Benz Aguinaga comenzó en aguas del Abra en un día casi más propio de la estación de invierno en lugar de la de verano que acaba de arrancar. Se dieron vientos del oeste-noroeste y olas cortas de más de tres metros que dificultaron la navegación a las tripulaciones que toman parte en una de las citas a vela más destacadas en el mar Cantábrico.

Tras la primera jornada, el ‘Clandestino-La Gallofa’ en la clase A, el ‘Gorilón’ en la clase B, el ‘Lasai’ en la C, el ‘Nexus’ en la clase D y el ‘Biobizz’ en los monotipos J 80 lideran la clasificación a falta de la jornada definitiva de este domingo. El barco cántabro ‘Clandestino-La Gallofa’ de Jesús González Pérez, ante la ausencia del favorito ‘Yamamay’ que no pudo acudir a la prueba desde Santander por las duras condiciones del tiempo durante la semana pasada, lidera este Campeonato de Bizkaia de Cruceros-I Copa Mercedes Benz Aguinaga en la clase A, tras el recorrido de 10 millas, por delante del ‘Symphony’ de Javier Onaindia, del ‘Phoenix’ de Ricardo Peña, del ‘Maitena’ de Mikel Emaldi’, del ‘Akelarre’ de Mauricio Guibert, del ‘Ashandar WOP’ de Lorenzo Mendieta y del ‘Zazpiki Lovely Rita’ de Juan Ignacio Gomeza. Ya en la clase B, el ‘Gorilón’ de Emigdio Bedia, también cántabro, tiene como máximos rivales al ‘Salem’ de Carlos Martón y al ‘Gaitero’ de Juan Valdivia. Por su lado, el ‘Lasai’ de Ainara Jauregui, que venció en la Regata a la Inversa, es líder de la clase C por delante del ‘Katxiporreta’ de Josu Pérez y del ‘Hang Loose’ de Íñigo Axpe. Además, el ‘Nexus’ de Javier Trueba es primero en la clase D, en la que supera al ‘Irrintzi Lau’ de Kepa Azarloza y al ‘Kohe’ de Ander Estefanía. El ‘Biobizz’ de José Azqueta, por su parte, aparece en primer lugar en la clase J 80. El comité organizador del Real Club Marítimo del Abra-Real Sporting Club, con buen criterio, adaptó un recorrido acorde a las difíciles condiciones meteorológicas.