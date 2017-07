A la caza del último récord de Francis Joyon en el Atlántico Norte

Corre que corre. Los marinos franceses no bajan nunca el ritmo de navegación, hace un par de semanas cuatro maxi trimaranes finalizaban la regata The Bridge entre Saint-Nazaire y New York con tripulación. A los pocos días Francis Joyon partía en solitario desde New York a bordo del “IDEC Sport” (de 2006) para volver al puerto base en la Trinité-sur-Mer, con el barco cargado, sin prepararse para batir su propio récord del Atlantico Norte de 2013 en 5 días, 2 horas, 56 minutos y 10 segundos; pero las circunstancias favorables le han permitido rebajar 49 minutos su propio récord tras5 días, 2 horas y 7 minutos al paso del meridiano de cabo Lizard (U.K.).

El pasado año lo intento François Gabart con el “Macif” y Thomas Coville con el “Sodebo Ultim”; ambos tuvieron que abandonar debido las duras condiciones meteorológicas reinantes en el Atlántico Norte, en las que se jugaban la integridad de sus maxi trimaranes. Un año más tarde, Thomad Coville se ha lanzado nuevamente a por este récord, y que ahora debe de ajustar al último registro establecido por Francis Joyon.

A las 07:03 UTC de hoy viernes, 14 de julio de 2017, el “Sodebo Ultim”-que partió del faro neoyorquino de Ambrose el pasado 11 de julio, a las 08:18 horas- se encuentra a 981,8 millas de cabo Lizard tras 3 días, 1 horas y 14 minutos de navegación por el Atlántico Norte.

Los últimos datos, desde a bordo del “Sodebo Ultim”, dicen que el maxi trimarán ha recorrido 634 millas en las últimas 24 horas, que lleva una velocidad de 28 nudos, y que le faltan 981,8 millas para llegar a Lizard. De mantenerse estas velocidades, Thomas Coville podría fulminar el último récord de Francis Joyon; de no lograrlo el patrón galo sufrirá un duro golpe anímico.