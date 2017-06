Calvario para «Land Rover BAR», averiado, en su enfrentamiento con «New Zealand»

La primera jornada de semifinales de la Louis Vuitton Cup o torneo de desafiantes de la 35ª Copa América ha sido la cruz para el 'Land Rover BAR' británico en su enfrentamiento con el 'Emirates Team New Zealand, ya que una avería en su vela en ala le ha obligado a retirarse en la primer manga y no competir en la segunda.

En la otra semifinal, el 'Artemis' sueco y el 'Softbank Team Japan' empatan a una victoria en una jornada con mucho calor (26ªC), alta humedad (68%) y buen viento del sudeste de 13 a 15 nudos (24 a 28 km/h).

Decepción absoluta para el 'Land Rover BAR' del británico en la primera manga semifinal frente al 'Emirates Team New Zealand' de Peter Burling al tener que retirarse a los siete minutos del comienzo, al final del tercer tramo, por problemas en la vela en ala dejando en franquicia la victoria neozelandesa.

En la primera semifinal entre el 'Artemis' sueco, al mando del australiano Nathan Outteridge, y el 'SoftBank Team Japan' del neozelandés Dean Barker, saltaba la sorpresa. Los suecos les habían ganado en las dos mangas de la fase de clasificación y su salida fue muy buena, pero el trabajo de Chris Draper en la táctica del equipo japonés le permitía alcanzar a su rival y superarle en 16 segundos al comienzo del quinto tramo.

Aunque el equipo sueco empezó a ganar velocidad, la buena navegación del 'Team Japan', con un 99 por ciento del recorrido 'foileando' (navegando por encima de la superficie del agua), impidió que la reacción rival tuviese éxito, venciendo a los nórdicos por 23 segundos.

La segunda manga semifinal entre el 'Team New Zealand' y el 'Land Rover BAR' no se disputó. El equipo neozelandés tomó la salida como marca el reglamento, pero los británicos, sin tiempo para poder reparar la avería en su vela en ala decidieron no competir y sacar el barco fuera del agua en su base para intentar repararlo ante las dos nuevas mangas semifinales (la 3 y 4) de mañana.

Y de nuevo, victoria del SoftBank Team Japan sobre el 'Artemis'. Aunque los suecos pidieron una penalización en la salida, fueron los japoneses los que se avanzaron y los trabajos que ayer realizaron en el barco le dan dado una configuración increíble porque en esta segunda manga han 'foileado' un 95,5 por ciento del recorrido a una velocidad increíble. Incluso Dean Barker se ha caído en el cambio de lado a lado en una virada, sin consecuencias.

Poco después, en un error de maniobra de los japoneses, el 'Artemis' que no ha cedido en ningún momento, se le ha colocado delante y la experiencia del táctico del barco sueco, el doble medallista olímpico británico Iain Percy no ha perdonado para dar la victoria a su equipo por 28 segundos y equilibrar la semifinal.

El primer semifinalista que sume cinco puntos en su enfrentamiento pasará a la final. La jornada de mañana se iniciará a las 14:00 hora local (19:00 hora española)