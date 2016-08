La Bayona-Angra, una aventura única para “Xekmatt”

Las aventuras y desventuras y los grandes navegantes van siempre de la mano. El portugués José Carlos Prista, con un curriculum náutico envidiable, no podía haberse perdido esta cita única. “Estoy muy unido a las Azores, he participado en dos ediciones de la Copa Atlantis y pasé la mayor parte de mi juventud en la isla de San Miguel, practicando el buceo y la pesca submarina”, afirma el patrón del Xekmatt, embarcación ganadora de la primera edición de la Baiona - Angra Atlantic Race. “Además, una regata oceánica organizada por estos dos clubes de alto nivel no podía perdérmela”, añade.

La preparación duró varios meses, desde la obtención de los certificados necesarios, la compra de diversos equipos de seguridad, actualizar la electrónica a bordo… Todo para tener lista una tripulación y un barco, el Xekmatt, y competir de forma segura. Sin embargo, el proyecto casi acaba antes de empezar la regata debido a un fuerte temporal de 50 nudos que provocó roturas a bordo. Pero en ningún momento se plantearon renunciar, y tras lograr reparar los daños a bordo, pudieron estar presentes en la línea de salida en Baiona.

José Carlos Prista, de 68 años y con una media de 30 regatas anuales y un largo currículum de victorias en grandes trofeos como el Príncipe de Asturias

El pronóstico para los primeros días de regata era complicado: baja presión en el norte de Finisterre, con más de 30 nudos y una mar complicada. Navegaron siguiendo la ruta estratégica establecida, con calma para evitar cualquier ruptura. “Tuvimos dos primeros días muy duros, casi sin comida y sin poder descansar”, comenta el patrón portugués. Pero, como dicen, después de la tormenta llega la calma y la tripulación supo cómo reponerse, y tras mucha pericia y una reparación de motor, lograron volver al 100% a la competición.

El viento se calmó y se puso de su parte, les permitió navegar e izar la mayor y recuperar así la distancia con el resto de la flota. Al día siguiente ya se encontraban frente al campeón de la primera etapa, el Saint Maxime. Sin embargo, en los dos últimos días de regata el viento volvió a atormentar a los tripulantes del Xekmatt que ya soñaban con la escala en Angra do Heroismo. El Saint Maxime siguió atacando y logró llegar en primer lugar, mientras que los portugueses, con la mayor desaparecida a 150 millas de la Isla Terceira, lograron un segundo puesto muy peleado.

Segunda etapa victoriosa

La segunda etapa, en comparación con la primera, se completó sin grandes contratiempos. Algunos cambios en la tripulación, con la salida del patrón y de dos tripulantes experimentados y la entrada de dos novatos, les hizo desconfiar al principio de sus posibilidades. Sin embargo, la estrategia funcionó a la perfección.

De nuevo, una baja presión en Finisterre condicionó la estrategia de la tripulación, forzándoles a alejarse de sus competidores. Tuvieron que cambiar la ruta en dirección más al sur de lo previsto, algo que podría haberles costado la victoria, al alejarles unas 100 millas de su competencia directa, el Cleopatra, ya que el Saint Maxime había abandonado. Durante cuatro días, navegaron pensando que habían perdido el podio.

La llegada de los vientos frescos del noroeste en el penúltimo día permitió navegar a velocidades de 10 nudos. “Recuperamos la distancia perdida durante los primeros días de la regata y gracias a ello pudimos ser el primer barco en cruzar la línea de meta en Galicia, con la distancia necesaria para ganar la etapa en tiempo compensado”, comentaba José Carlos Prista.

En resumidas cuentas, la tripulación del cascalense José Carlos Prista, armador y patrón del barco durante la primera etapa, pese a las adversidades, logró completar dos regatas de ida y vuelta entre Baiona y Angra do Heroismo, gracias a una estrategia sensacional.

“En dos años, más”, comentaba entusiasmado José Carlos Prista. Los dos clubes tienen previsto organizar la segunda edición de esta exitosa regata en 2018 y así afirmaron su compromiso el Monte Real Club de Yates y el Angra Iate Clube, organizadores de esta primera edición, en la entrega de premios de esta primera edición, con la idea de convertir la Baiona-Angra en un referente de la vela en España y Portugal.