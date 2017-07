Bautizo del «Provezza» en Puerto Portals

El turco "Provezza", de Veli Ergin Imre, debuta como ganador de un evento, al haberse impuesto en la Puerto Portals Sailing Week, que se ha disputado en la bahía de Palma bajo un tiempo muy inestable y en una regata que se ha caracterizado por las alternancias en el marcador y en la lucha personal entre los dos "gallos" del Circuito de TP 52, "Azzurra" y "Quantum". Los italo-argentinos, bajo la batuta de Guillermo Parada, continuan líderes del circuito y se lo van a jugar todo a una última carta, que se disputará en Mahón en septiembre, ya que tan solo les separa tres puntos del "Platoon" y seis del "Quantum".

Buena regata en términos generales la disputada en aguas de Puerto Portals bajo una perfecta organización tanto en el mar como en tierra. Álvaro Irala, director de Puerto Portals, y su equipos han preparado a conciencia esta semana de vela en la que han acogido a los mejores regatistas del mundo.

Deportivamente hablando se podría haber dado más, aunque los campos de regatas no estaban para hacer filigranas dado que las condiciones meteorológicas no fueron optimas nada más que un día. Así, María Torrijo, PRO del circuito, y su equipo sacaron regatas de donde no las había y complieron con las espectativas de montar 9 buenos campos de regatas. El ganador, "Provezza" ganó dos mangas al igual que el "Quantum" y el "Sled", de las nueve disputadas. "Azzurra2, "Ran" y "Bronenosec" se impusieron en una cada uno. A destacar los cuatro últimos puestos del "Alegre", que le han supuesto cerrar la competición. Al funal, final entre los "gallos" a 36 puntos, a dos del campeón.

Declaraciones

Joan Fullana, proa del Provezza, mantiene: “Supongo que la gente sabe que hemos estado muchas veces cerca y al final ha llegado el triunfo. Somos un equipo con mucha tradición en la regata y a la gente le gusta que gane un equipo nuevo. Yo no me considero profeta en casa porque no timo decisiones tácticas el mérito es más de ellos. Pero ganar en casa siempre gusta mucho y es un bonus. Es mi primer evento ganado del circuito aunque ya había ganado una Copa del Rey con el Navantia creo que este triunfo es el más importante de mi historia. Espero que esta noche tengamos una buena celebración. ¡Una buena langosta! Y mañana a cambiar pañales…”

Guillermo Parada, caña de Azzurra, sostiene: “La realidad es que estamos todos muy parejos, pero lógicamente es mejor llegar adelante que un poco atrás. Dije que iba a suceder algo hoy y nos faltó una regata para poder lograrlo. Si no hemos ganado nosotros somos felices de que lo haya hecho el Provezza porque han estado muchas veces a punto de lograrlo. Felices por ellos y felices por el circuito porque cinco regatas con cinco ganadores diferentes demuestra que el circuito está muy bien. Hay que ir a Menorca a dejarlo todo allí. Va a ser una semanita de infarto en Menorca. Muy linda. Hoy fue difícil, pero salimos muy bien por la izquierda y no nos dio para cruzar por delante de ellos. Al no venir el role de izquierda nos quedamos a menos de una eslora de Quantum y luego ya sólo había un carril. En la última popa ellos tuvieron un problema con el spi y casi les pillamos, pero no alcanzó. Nos quedamos con las ganas de hacer una manga una más. Nos quedan cinco finales en Mahón”.