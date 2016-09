"Azzurra" se rebela en Mahón

El 52 World Championship mantendrá la emoción hasta la jornada final de mañana. Los dos triunfos de Azzurra de hoy y la descalificación de Quantum en la segunda manga han puesto picante al Mundial de Menorca de 52 Super Series. Ahora Azzurra reduce su desventaja sobre el barco norteamericano a nueve puntos a la espera de las dos últimas mangas que deben celebrarse mañana. Tercero es el Provezza que ha abierto distancia con el Rán Racing en la lucha por el último lugar del cajón.

Ha sido un día extraordinario de vela en Menorca y cargado de emociones fuertes. De nuevo, la primera manga se dio con un viento del sur y la segunda con la tramontana como ya ocurrió ayer. El viento roló hoy casi 180 grados ya que la primera salida se dio con un viento del 235 mientras que la segunda fue de un 040. En ambas la emoción fue grande y las alternativas para los tácticos fueron variadas. Además, por la premura de tiempo y por el ansia de los equipos en la lucha por la general del Mundial, el Comité de Regatas liderado por María Torrijo decidió en las dos mangas, después de que se produjera en la primera intentona de ambas una llamada general, sacar la bandera negra para la segunda salida. Esto representa que el barco que se salta la partida es eliminado de la manga. En la primera de las regatas del día fue el Phoenix de Paul Cayard el que cayó en el error de salir antes de hora. En la segunda fue el Quantum Racing. Los dos patrones más laureados de la flota, Cayard y Baird, fueron los protagonistas negativos de la jornada. Hasta el mejor escribano hace un borrón.

Tras regresar a tierra antes que el resto Quantum puso una protesta al Comité que fue desestimada por el jurado de la competición por lo que el resultado del mar era el que se reflejaba en las clasificaciones definitivas de la prueba. El resto de la flota volvió a hacer una salida para la segunda manga por lo que al final del día para las dos pruebas hizo falta hasta cinco procedimientos de salida diferentes.

Quien no hizo ni una sola mácula fue el Azzurra de Guillermo Parada. El patrón argentino y su tripulación tuvieron el día perfecto con dos primeros puestos. Y no fueron dos primeros de casualidad, no. Fueron dos primeros de postín, de equipo dominador, del equipo que el año pasado se proclamó campeón del circuito de 52 Super Series y también del Mundial de Puerto Portals. Azzurra hizo el día más completo de la temporada con dos auténticas exhibiciones de control de barco, de táctica y de trabajo en equipo. No se les puede pedir más. La jornada les salió redonda.

Guillermo Parada, caña de Azzurra, sostenía: “Ha sido un buen día. Es bueno recordar lo que es ganar regatas, necesitamos seguir trabajando en la consistencia. El barco es rápido de nuevo y hemos recuperado la habilidad de hacer las cosas bien y de ganar regatas. Pero tenemos que seguir trabajando por no tener tantos altibajos que nos han salido tan caros a lo largo de la presente temporada”.

Víctor Mariño, runner del Platoon, expresaba: “Una jornada complicada, con muchos cambios de viento. Mucha agua y ola, todo ha sido muy complicado. Los grandes siguen delante y para el resto es muy difícil. Nosotros no hemos estado hoy muy acertados, pero todos tienen altibajos. A ver mañana que pasa, pero hoy complicado. Las banderas negras son para todos y todos la conocemos. Está bien porque con tantas llamadas generales algo hay que hacer porque no avanzamos. El que toma el riesgo es el que lo paga. Todos se arriesgan, pero lo que puede haber ocurrido es que Cayard y Baird al tener más experiencia también toman más riesgos. Se nos ha complicado el tercer puesto en la general, pero vamos a seguir luchando para hacerlo bien en Cascáis y también para seguir peleando por ser terceros en la general del campeonato que ese es un objetivo muy importante para nosotros esta temporada”.