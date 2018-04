52 Super Series «Azzurra», la costumbre no se toca Guillermo Parada: «Nosotros mantenemos las tradiciones, pero este año no hemos tenido más remedio que hacer algunos cambios en la tripulación»

Es la cuarta vez que Azzurra repite procedimiento. La costumbre no se toca. Es una máxima. Los últimos cuatro barcos del emblemático equipo italoargentino han nacido en los astilleros de King Marine (Alginet, Valencia) con la dirección de construcción de Miki Costa. Los tres últimos han salido del ordenador y la maestría de Marcelino Botín, el de 2009 fue de Vrolijk. Los cuatro barcos se han botado a mediados de marzo y, por supuesto, han comenzado a navegar con el ruido de fondo de los petardos de las Fallas en las aguas de la Marina de Valencia donde esta temporada las 52 Super Series cerrarán su temporada en septiembre.

Cada tres años, puntuales, repiten el ritual… Y este año tocaba volver a las Fallas sin ver las Fallas. Entrenar no es compatible con el ocio. El nuevo Azzurra ya está en el agua. Ha sido el segundo nuevo velero de las 52 Super Series 2018 que ha salido a entrenar, tras el Sled de Takashi Okura que lo hizo hace casi un mes en Auckland.

La costumbre es un activo en este equipo. El más importante. La regularidad y crear una base sólida de trabajo y de tripulación es la máxima de este proyecto. Este año no han tenido más remedio que hacer cambios en la tripulación, dos de sus nombres más importantes se han mudado a equipos de Copa América. Se han ido Vasco Vascotto (Luna Rossa) y Maciel Cichetti (Quantum) y han llegado Santiago Lange y Grantz Lorentz, también viejos conocidos. Los tremendos vacíos creados por las dos marchas creen que han sido bien sellados por dos de los regatistas más expertos y respetados del panorama de vela de elite.

Y al frente del proyecto se mantiene Guillermo Parada (Buenos Aires, 1967). El caña argentino tiene la doble función de llevar la caña del barco en el agua y llevar la caña del proyecto fuera del líquido elemento. Y Parada se siente muy cómodo con la filosofía de ‘mantener-lo-que-funciona’. Y Azzurra funciona. Su último velero ganó dos de las tres ediciones de las 52 Super Series. Por eso, en marzo ha vuelto a Valencia a probar su nuevo barco hecho en King Marine con diseño de Botín.

“Nosotros mantenemos las tradiciones. Este año no hemos tenido más remedio que hacer algunos cambios en la tripulación. También hemos cambiado algunas cosas que pensamos que hay que cambiar porque iremos a mejor. Pero tenemos claro que lo que nos ha funcionado no se cambia. Por eso estamos muy contentos de estar aquí, de empezar un nuevo proyecto y la nueva temporada con este nuevo barco que tras los primeros días de pruebas nos ha parecido increíble. Estamos muy contentos con el trabajo de King Marine. Esperamos que los cambios vayan en la buena dirección”, dice el bonaerense.

Uno de los contratiempos más sonados ha sido la marcha de Vascotto a Luna Rossa. El argentino pierde a su compañero de popa durante muchos años:

“Vasco obviamente es un shock que se haya ido, es un gran talento como regatistas y un gran amigo y compañero. Al principio cuando nos anunció la decisión fue muy duro para nosotros. Pero entendemos que él está cumpliendo un sueño que tenía desde pequeño que era estar en una Copa América con un equipo italiano como el Luna Rossa. Por eso estamos muy contentos por él. No es fácil reemplazar a Vasco porque es único en muchos aspectos. Tras ver las posibilidades hemos tomado la mejor decisión que es traer a otro amigo y un regatista muy talentoso como es Santiago Lange, además de tener una increíble experiencia. Estamos muy contentos con el fichaje”.

Y reafirma, “Santi traerá nuevos y frescos pensamientos al estar unos años fuera del circuito de 52 Super Series. Confiamos mucho en él y muchos le conocemos de muchos años. Continuaremos trabajando con la misma filosofía de poder seguir hablando abiertamente en el barco como una buena familia, siempre diciéndonos las cosas a la cara, y Santi va a mantener esta dinámica. No será una revolución, no cambia las características de ser un equipo de amigos. No queremos que eso se rompa”.

El anterior Azzurra ganó dos temporadas del circuito de 52 Super Series (2015 y 2017). Es el velero de referencia junto con el Quantum Racing. Parada habla de la transición de un velero a otro:

“Hay cambios, tras tres años hemos aprendido mucho del anterior. Durante todo el proceso, todos los cambios que hicimos al otro nos han llevado a este velero y también ha mejorado mucho con la evolución de diseño de la clase. El casco es diferente y es un paso adelante, el palo, los winches… Si el anterior Azzurra fue el mejor de la era anterior con dos triunfos, creo que ahora mismo podemos decir que nadie va a tener un barco mejor que el nuestro. Si no ganamos esta temporada, no podremos culpar al barco”.

Pero para Parada el gran cambio de 2018 en 52 Super Series no va a estar en los nueve nuevos veleros que se van a botar, sino en el potencial de las tripulaciones de Copa América que han visto en este circuito la mejor plataforma para entrenar de cara a la cita de Auckland en 2021:

“Los cambios más importantes de esta temporada van a estar en las tripulaciones. Están llegado muchos regatistas de Copa América y todos los equipos se están reforzando con gente inteligente. Y esta gente va a aportar mucho en todos los ámbitos como pueden ser el palo, las velas, la preparación del barco, las maniobras; pero el cambio es que llega mucha gente nueva con ideas frescas. Creo que es más importante la gente que los barcos, pero también está claro que los mejores regatistas van a estar en los mejores barcos, porque los barcos mejores los desarrollan y evolucionan la gente, que es la que hace la diferencia”.

Y afina el argentino, “Los mejores equipos tendrán los mejores barcos. La mayoría de las decisiones importantes de la temporada ya están tomadas como puede ser las velas, los palos la configuración de la cubierta, etc…”

Parada tiene un 2018 plagado de desafíos dentro y fuera del agua. Lidera el proyecto y este año tendrá que pelearse con los mejores cañas y regatistas del mundo como pueden ser Spithill, Bruni, Barker, Hutchinson, Ainslie, etc…

“Estoy emocionado como caña con la temporada. El juego va a cambiar mucho. Es increíble que esta temporada vayamos a estar compitiendo con los mejores cañas del mundo. Y esto solo hace que traer más alicientes a la competición”, dice el defensor del título de 52 Super Series en 2018.

La temporada de Azzurra ha comenzado en Valencia con una semana completa de entrenamientos, luego el barco se va a Palma para, en su sede de Puerto Portals, hacerle los últimos ajustes y mediciones. Luego estarán en la PalmaVela y luego directos a Croacia. ¿Si es suficiente?, “Eso creo… jajaja”, dice un ilusionado Parada.