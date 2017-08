El «Aifos» continúa liderando con autoridad la clase estrella

El Corel 45 «Aifos», de la Armada Española, continúa líder de la clase estrella de la Copa del Rey Mapfre, BMW ORC 1, en la que ayer se disputó solo una manga. El barco de la Armada Española estuvo patroneado por Jaime Rodríguez Toubes, con Toño Píris a la caña, ya que el Rey no salió ayer a navegar.

Mal día, con calimas y mucho calor sobre la bahía de Palma en la que solo se pudo disputar una manga en todas las clases que ayer navegaron en Palma. Volvimos al campo donde regatean los BMW ORC1, porque nos parece el más interesante en estos momentos. El viento se entabló después de un aplazamiento en 10 nudos de intensidad, por lo que el Comité de Regatas decidió dar la primera salida de la jornada.

En seguida tomó la iniciativa de la flota el «Rats on Fire», de Rafael Carbonell, que patronea el «gran» Rayco Tabares, con el «Aifos» pegado a su popa luchando incansablemente durante la primera ceñida por adelantarle. El «Maserati», de Fernando León, porfiaba, después de una mala salida, por no perder la cuarta plaza en tiempo real, ya que a poco de colocarse la flota a navegar, el «Hydra Marina Rubicón», de Óscar Chaves se desmarcaba y tomaba la cabeza en real.

En barlovento, los lanzaroteños viraron con mucha comodidad mientras que el «Aifos» apuraba el bordo a barlovento del «Rats on Fire», al que no dejaban virar. El paso por la baliza fue complicado porque los grandes favoritos iban amurados a babor mientras que los menos «agraciados» de la flota navegaban amurados a estribor con derecho de paso.

Impresionante el «Rats on Fire» - DYMAG.ES

«Rats on Fire», a la caza

«Hydra Marina Rubicón» comenzó la popa como líder indiscutible de la clase, con el «Aifos» por detrás, el «Rats on Fire» tercero y el «Maserati», cuarto. Un cuarteto de lujo en busca de arrebatar el liderato al «Aifos», pero el barco de la Armada Española, aunque fue frenado en la entrada en barlovento por un barco sin derecho de paso, defendió muy bien la popa, a pesar de que fue adelantado por el «Rats on Fire».

La segunda ceñida marcó los puestos de la regata. Recuperó muchos puestos el valenciano «Porrón IX», de Alex Rodger y el portugués «Fifty by Storax», de Rui Ramada, único barco que regatea habitualmente en las regatas de Galicia que se ha atrevido a competir en Palma. El tiempo compensado daba la victoria al «Rats on Fire», que entró segundo en tiempo real por detrás del «Hydra Marina Rubicón», el «Aifos» fue sexto, pero mantiene el liderato sobre el «Porrón», que es segundo y ocho sobre el «Hydra Marina Rubicón». El «Maserati», actual campeón, es sexto en la general a once puntos del líder y el «Rats on Fire» es decimotercero a la espera de descartarse el 36 del primer día a causa de una bandera negra.

El «Aifos» lidera la flota de ORC 1 - DYMAG.ES

El resto de clases

La segunda clase más interesante es la Herbalife J 80, que sigue liderada por el «Les Roches» (2/1/1), de Eric Brezellec, seguido del «Bribón Movistar» (1/2/4), de Marc de Antonio y del «VSA Comunicación» (3/3/8), de José María Van der Ploeg.

En la clase BMW ORC2 cambio de líder a favor del «L’immens» (2/4/1), de Carles Rodríguez, que empata a puntos con el «Maverta» (3/2/2), de José Ballester y saca tres puntos al «Sum Innovation» (6/1/4), de Pedro Campos.

En la clase BMW ORC3, el líder es el «Ceres» (4/1/1), de Javier Banderas. A tres puntos, el «Just the Job» (1/4/4), de Scott Beattie y empatado a puntos con este último el «Lanzarote Sailing Paradise», de Alejandro Morales, un equipo cien por cien «conejero».

En la clase MRW Swan 45 el líder es el «Ange Trasparent» (1/3/4), en la Swan 50 lidera el campeón del mundo «Earlybird» (1/1/3), de Hendrik Brandis y en Swan 42, que no disputó ayer ninguna regata, sigue líder el «Nadir» (2/1), de Pedro Vaquer.

Los Maxis 72, en los que solo hay tres unidades en competición, lidera el «Momo» con tres primeros puestos.

Los GC32 comienzan a competir mañana en Palma por la corona de la 36 Copa del Rey Mapfre, tercera prueba puntuable para el GC32 Racing Tour 2017. Se trata de la segunda participación de los catamaranes «levitadores» en la gran regata española, en la que comparten protagonismo con otras nueve clases en las que compiten algunos de los mejores regatistas del mundo.

El «Lanzarote Sailing Paradise» - Ester García

Lanzarote, el territorio español que más regatistas aporta

Esther García

La vela lanzaroteña está muy bien representada en esta edición de la Copa del Rey Mapfre con más de 20 regatistas «conejeros» que forman parte de las tripulaciones de barcos de las clases GC32, Swan 45, ORC1, ORC3 y J80.

Junto al equipo «Lanzarote Sailing Paradise» del armador Ye Cabrera, que compite en la clase ORC3 y que está integrado en su totalidad por regatistas lanzaroteños (Alejandro Morales, Cristian Sánchez, Carmelo Hernández, Yaimur Hernández, Tomás Fuentes, Sergio Gutiérrez, Isaac Rodríguez y Esther García) coinciden en la bahía de Palma, parte de la tripulación del «Hydra-Marina Rubicón», que cuenta con cinco lanzaroteños (Augusto Escolar Escuder, Miguel Guerra Naverán, Agustín Márquez Cabrera, Federico Morales González y Rafael Lasso Lorenzo) y el reciente tetracampeón del mundo de J80, Rayco Tabares patroneando el «Rats On Fire», ambas embarcaciones compitiendo en la clase ORC1.

También en ORC1 navegan Cristian Roca y Manuel Carrión a bordo del «Adrián Hoteles-Macaronesia» de Daniel Adrián. La clase J80 cuenta con una amplia representación como Leonardo Armas, Gonzalo Morales y Ricardo Terrades en el «Bribón Movistar», Héctor González y Oliver Herrera en el «VSA Comunicación», y Alfredo González en el «ONO».

Sin olvidar a Aureliano Negrín a bordo del «Doctor Senís» y Kevin Cabrera, como apoyo en el equipo «Armin Strom» de la espectacular clase de catamaranes voladores GC32.