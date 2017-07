«Agerul-Bamak» y Paco Fernández ganan el I Trofeo Virgen del Carmen

El First 35 Agerul-Bamak de Michel Ligonet y José Barrera se imponía este sábado en el I Trofeo Virgen del Carmen correspondiente a la sexta prueba de la XI Liga de Cruceros del CN Puerto Sherry. El barco con bandera del club organizador conseguía una victoria muy rentable en una jornada marcada por vientos del 270º de entre 8 y 14 nudos de intensidad en la bahía gaditana, donde en esta ocasión acompañaban a los Cruceros la flota de Catamarán para juntos rendir homenaje a la virgen marinera. Lo hacían a lo largo de un recorrido técnico (barlovento/sotavento) los ORC y dos costeros para el resto; uno de 14 millas para las clases Reducida y Promoción, y de cuatro millas más para los Catamaranes.

El barco de Ligonet y Barrera conseguía vencer tras la compensación de tiempos al primer barco en cruzar la línea de llegada, el First 40.7 Natural de Leonardo Ulecia (CN Puerto Sherry). Quince segundos de diferencia entre ambos tras la corrección de tiempos resultarían decisivos para resolver el empate en la general entre ambos del lado de los primeros, ahora líderes con un punto de renta sobre el equipo liderado por Ulecia. El tercer puesto en esta jornada era para el First 36.7 Aurora de Dionisio Martínez y Jaime Terrade, a quienes su ausencia en las dos jornadas anteriores le dejan aun en la parte baja de la tabla. En la general, el tercer puesto está ahora en manos del J/80 Puerto Sherry de Emilio Bernal, cuarto en esta sexta jornada según el calendario y tercera en la que se ha podido competir.

Cambios también en la clasificación de la clase Tripulación Reducida. La victoria del Dufour 34 Thyra de Santiago García en este día permite al barco con base en Puerto Sherry entrar en podio para liderarlo, descabalgando al Brenta 24 Estero Blanco de Santiago Villagran, a quien un segundo de diferencia tras la compensación de tiempos le coloca segundo en la general con dos puntos más. Otro duelo importante el que se plantea entre estos dos barcos del RCN de El Puerto de Santa María de cara a las siguientes entregas. El tercer clasificado esta jornada era el RO330 Maboran de Antonio Domínguez Platas (CN Puerto Sherry) a 24” del líder, con una actuación que le permite mantener el tercer puesto de podio en la general provisional. En esta clase, el primer barco en cruzar la llegada era 40 pies Kuskus de Luis Delgado, también del club organizador.

Por último, en la clase Promoción, ganaba el Drac One Ton Orion de Gabriel Mateos (CN Puerto Sherry), seguido a 7’54” del First 305 Buran de Ignacio Luins, con bandera del CN Gallineras de San Fernando, y a 9’7” por el Sunshine 36 Torbellino Sara de Jose A. Ruiz (CVP Andraitx), a quien un tercero le valía para no sólo mantener el liderazgo de la general provisional sino diluir el empate con el First 375 Kapote Primero (CN Puerto Sherry), ahora tercero con un punto más que el Orion, barco que rentabiliza su victoria situándose ahora segundo a cuatro puntos del líder. En esta clase el barco encargado de abanderar al resto en la línea de llegada era el Farr 39 del CN Puerto Sherry Anuska de Juan Francisco González Cantalapiedra, quinto tras la compensación de tiempos.

Entre la flota de Catamarán con base en el puerto deportivo Puerto Sherry, el ganador del I Trofeo Virgen del Carmen era el conducido por Paco Fernández, seguido de Rafael Martín-Prat a 4’18” y Jaime Cuesta a 14’12”.

Cruceros y Catamaranes volverán a coincidir en la próxima jornada de sus respectivas ligas prevista para el 2 de septiembre. Antes de eso, el 29 de julio, los Crucero tienen otra cita importante bajo la batuta del CN Puerto Sherry, el XII Trofeo Rives, y en agosto, las regatas Semana Náutica y Juan de La Cosa que organiza el club vecino RCN de El Puerto de Santa María.