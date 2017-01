Las 300 Millas A3 pendientes de la meteorología

Las 300 Millas A3 Moraia - Trofeo Grefusa, regata organizada por el Club Náutico Moraira, ha puesto el crono en marcha. Mañana miércoles, 18 de enero, a las 11:50 horas y salvo cambios de última hora se prevé dar la salida a los 24 barcos ORC inscritos procedentes de Baleares, Cataluña y Comunitat Valenciana, y que afrontarán una edición bastante 'entretenida y divertida', ya que los partes meteorológicos apuntan alto.

Esta es una las esencias y que diferencia a la regata de altura de Moraira de otras. Primero porque es la primera de este tipo de regatas en el calendario de la Federación de Vela de la Comunitat Valenciana. Las siguientes, y tal vez las más principales, son las fechas que han marcado siempre a la cita alicantina, ya que en ellas la meteorología ha sido muy variable, con ediciones marcadas por el sol y buena temperatura pero con un viento muy escaso, no sólo en la salida sino también el recorrido.

También ha habido ediciones que el fuerte viento, las bajas temperaturas, lluvias y otras condiciones meteorológicos han obligado a los tres regatistas que van en cada barco a realizar un mayor esfuerzo para al menos intentar terminar la regata. Cabe recordar que en la edición de 2013, por primera vez la regata sufría un aplazamiento de 24 horas, pasado a ser la salida en la jornada de jueves y modificándose su tradicional recorrido ante las duras y adversas condiciones meteorológicas que la flota tenía por delante.

Esa situación cambión todos los planes de futuro del Comité Organizador, es por ello que en las siguientes ediciones el recorrido se establece el mismo día previsto para la salida, en la reunión de patrones que se celebra a primera hora de la mañana en la que Marino Gil con tres posibles recorridos establece el mejor para la flota según la meteorología.

En lo deportivo, Moraira vuelve a acoger a los mejores regatistas, cuyo palmarés es envidiable. Por citar algunos de ellos 'Patxi' Rivero, José Ballester, Joan Gironés, los hermanos Imaz, Florian Kreis, Kiko Moret o Nacho Ortiz entre muchos otros que forman parte de esos 24 barcos listos para el gran reto y desafío de las 300 Millas A3 - Moraira.

En cuanto a los barcos en sí, también nombres ilustres y que forma parte no sólo de la historia de 'las 300' sino también de la vela en todas sus líneas. En Moraira vuelve a estar el 'grande' de la familia, como el Swan 75 Alzira Moraira de Agustín Gregori. Junto a él, estarán en la línea legendarios e históricos con Cafés Granell (First 40.7) de Agustín Granell; Phonemovil (DK 46) de José Ignacio Vicent; Swany (Swan 44) de Gonzalo Infante; Maverta (Rodma 42) de Pedro Gil; Brujo (Swan 42) de Alberto de Castro; Dale Andar (Dufour 36) de Ricardo y Pedro Imaz, vencedor en la pasada edición; Ziving Badia (Grand Soleil 46) de Javier Arbona; Pestañeo (A-35) de Javier Moreno; Reti (First 35S5 (DK)) de Xavier Santamaría; Blue Flag (J35) de Neus Poncell o Lazy Dog (Grand Soleil 45) de Jesper Tingleff por citar alguno de ellos.

Los barcos más rápidos, según las condiciones meteorológicas y de mar, se prevé su llegada al náutico Moraira en la tarde noche del viernes. Hay tres posibles recorridos previstos por el comité y que se establecerá uno de ellos en el reunión de patrones previa a la salida.

En lo social, el Club vuelve a ofrecer los premios en metálico, otro de los activos y diferenciadores de 'las 300'. El primer clasificado de la general absoluta ORC tendrá una bolsa de 3.000 euros, 2.000 para el segundo y 1.000 para el tercero. Pero el club alicantino también ofrecerá dos trofeos más: Uno para el primer barco ORC Club y otro para la embarcación con Menor Tiempo Invertido.

En esta edición la firma Henry Lloyd y como novedad patrocina un concurso de fotografía en el cual las tripulaciones participantes subirán fotos de la regata a Facebook, etiquetando al Club Náutico y a los Patrocinadores. Un jurado elegirá la foto ganadora que como premio se llevará diversas prendas de la marca.

Las 300 Millas A3 Moraira cuenta una vez más con el seguimiento 'on line' http://www.tractrac.com/, pudiéndose ver las evoluciones de la flota a lo largo de todo el recorrido.