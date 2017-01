Kepa Acero, hospitalizado con vértebras dañadas cuando surfeaba en Mundaka

El surfista vizcaíno Kepa Acero se recupera en el Hospital de Cruces del fuerte accidente que sufrió el pasado lunes cuando practicaba surf en la barra de Mundaka y que le ha dañado dos vértebras.

Según ha relatado el propio deportista en su perfil de Facebook aunque en principio le comunicaron que se "había partido el cuello, con una cervical rota-desplazada y dorsal rota, milagrosamente la médula espinal no fue dañada".

"Así que puedo dar gracias por poder sentir y mover mi cuerpo, piernas y brazos", señala Acero, campeón de Europa júnior con 18 años y surfista de referencia a nivel continental, que hace varios años dejó la competición profesional.

Acero relata que el accidente sucedió cuando al caer de la tabla se estrelló "de cabeza contra el fondo" y perdió el conocimiento "en el momento".

"El único instante que puedo recordar fue bajo el agua, queriendo llegar a la superficie, pero mis manos y mis piernas no atendían a órdenes. Entonces pensé que nunca saldría. No recuerdo nada más. Luego he sabido que Lander e Iñigo (sus compañeros ese día) me subieron a la tabla y me sacaron de la zona de impacto. Perdí hasta la vista", explica.

El getxotarra confiesa que tiene "la sensación de haber vuelto a nacer dos veces en un mismo día" y además de agradecer a los compañeros, médicos y seguidores que le han animado comenta que el próximo miércoles será operado de sus lesiones