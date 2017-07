Kauli Vaast se calza la Txapela de campeón de Europa en el Junior Pro Sopela

Emocionante final del circuito internacional Junior Tour (Sub-18) de la World Surf League, que ha disputado este domingo en la playa vasca de Arriatera (Sopela, Bizkaia) la última escala de su ronda europea: el Junior Pro Sopela, prueba que ha servido para ratificar a Kauli Vaast (PYF) y Teresa Bonvalot (PRT) como campeones de Europa Junior y para definir los nombres de los surfistas que representarán a Europa en el Campeonato del Mundo Junior 2018.

La competición daba comienzo el pasado miércoles con una previsión de olas muy favorable y con un total de 175 surfistas (127 chicos y 48 chicas) de 17 países inscritos, un nuevo récord de participación de la temporada, con presencia de las principales figuras del surf europeo por debajo de los 18 años.

La disputa del título europeo entre Marco Mignot (FRA) y Kauli Vaast (PYF) era uno de los indudables alicientes del evento. Con un primer y un segundo puesto, ambos riders se habían venido repartiendo el dominio en las últimas pruebas del tour, lo que definía una marcada igualada en la general, con sólo escasos 300 puntos de diferencia entre ambos.

La inesperada eliminación de Mignot en cuartos de final acercaba el título europeo al surfista tahitiano, que se mostró intratable, sin bajar el nivel de surfing en ningún momento, hasta conseguir por méritos propios una plaza en la gran final. Frente a él, otro de los surfers más regulares del evento, Leo Paul Etienne (FRA). Ambos protagonizaban una final de alto voltaje sobre las potentes derechas de Arriatera, finalmente decantada en favor del francés, lo que dejó una deportiva imagen con ambos surfistas abandonando el agua a hombros para celebrar, uno la victoria de la prueba, y otro el título europeo.

“Quería ganar, pero no logré encontrar el sitio para coger una de las buenas”, comentaba Vaast. “La elección de ola era la clave. Desde la playa se veía muy divertido pero, desde dentro del agua, estaba complicado. Aun así, estoy contento con mi segundo puesto y mucho más con el título europeo”.

La categoría femenina, igualmente, tuvo su particular pelea en una espectacular y emocionante final entre Neis Lartigue (FRA) y Ellie Turner (GBR). La francesa supo mantener a raya a la británica y elegir mejor las olas para hacerse con una victoria épica en una playa repleta de público.

“Todavía no me lo creo”, afirmaba Lartigue. “Ellie (Turner) es una surfer muy buena y ha estado surfeando muy bien durante todo el evento. Quizás eso es lo que me ha empujado a dar lo mejor de mí y a esforzarme al máximo. Después de la temporada tan dura que he tenido, creo que éste es el final perfecto”.

La prueba dejó un surfing digno de un evento de categoría absoluta. Se vieron maniobras de mucho nivel y grandes deleites técnicos durante todo el evento. La mejor ola del campeonato fue para el francés Theo Julitte (9,63 puntos sobre 10), en categoría masculina, y para la tahitiana Vahine Fierro (9,23 puntos), en féminas.

En cuanto a las actuaciones nacionales, destacar la quinta posición de la guipuzcoana Nadia Erostarbe y la gallega Isa Gundín, ambas demostrando un excelente surf y una actitud muy competitiva. En categoría masculina, el canario Diego Suárez logró la novena plaza, mientras que el pontevedrés Ignacio Guisasola terminó en decimotercera posición. El cántabro Sean Gunning, por su parte, se adjudicó la Yow Expression Session con el mejor aéreo.

“He visto la mejor final de mis 15 años como juez”, afirmaba Mikel Zalakain, jefe de jueces del evento. “Después del día épico de ayer, con olas de 2 metros glassy, hoy hemos disfrutado de otra excelente jornada de surfing con buenas olas y condiciones veraniegas. La final ha sido un show, ha habido alternancia en las dos categorías... ¡El surf europeo está muy bien representado con todos estos surfistas!”.

El decisivo evento sirvió para confirmar las posiciones finales del ranking europeo, cuyos primeros clasificados viajarán el próximo mes de enero hasta Kiama (Australia) para participar en el Junior Championships 2018, el Campeonato del Mundo Junior de la World Surf League: Kauli Vaast (PYF), Marco Mignot (FRA), Leo Paul Etienne (FRA), Theo Julitte (FRA), Teresa Bonvalot (PRT) y Ellie Turner (GBR).

Con una categoría JQS1,000 y un prize money de 10.000 dólares, la decimosegunda edición del Junior Pro Sopela ha contado con el apoyo del Ayuntamiento de Sopela, la Diputación Foral de Bizkaia, Havaianas, YOW, Coca-Cola, Peñatxuri Surf Eskola, Bar El Peñón, Euskal Herriko Surf Federazioa, Magic Seaweed y Euskaltel.