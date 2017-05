Jonathan González consigue el pase a octavos de final

Jonathan González disputó la primera y última eliminatoria de la jornada para #LarojaSURF. El canario, se presentaba a primera hora de la mañana en la arena muy concentrado y seguro de su surfing. Empezó esta primera manga muy agresivo y no tardó en asegurarse un par de buenas olas que le darían una puntuación total de 10.67 y la clasificación a la siguiente fase que se disputaría y cerraría la jornada de hoy.

En la última manga del día, Jonathan con dos olas de 6 y 6.67 sentenció una manga en la que las condiciones meteorológicas cambiaron radicalmente tras un día de altas temperaturas en la ciudad de Biarritz. El propio Jonathan resaltaba al salir de la manga “la verdad que daba bastante miedo el viento que entró al principio de la manga, incluso parecía que se iba a quedar plato. Yo cogí una primera ola de casi siete y luego una de cinco y puede quedar tranquilo el resto de la manga”.

El segundo en competir fue el hispano brasilero Vicente Romero, quien para entrar en situación se daba un baño libre minutos antes de su manga clasificatoria. Las sensaciones con las que salió no pudieron ser mejores, el español empezó su manga muy fuerte y no tardó en sacar todo el surfing que lleva dentro y con dos olas muy sólidas lograba clasificarse primero de su eliminatoria con una puntuación total de 14, 17 puntos. Vicente muy satisfecho al salir del agua analizaba “cogí un par de olas buenas con dos sietes y estoy muy contento y motivado. He sumado más de 14 puntos y espero seguir con esta misma regularidad”

El siguiente en demostrar el potencial de #LarojaSURF fue el guipuzcoano Imanol Yeregui, que en una de las mangas más difíciles de esta ronda logró clasificarse con un surfing muy sólido y una puntuación total de 13.06. Yeregui reconocía tras salir del agua que “he estado muy a gusto en la manga, empecé con un 5.80 mientras los otros aún no habían cogido ninguna. Así que estoy muy contento de haber pasado ronda, seguir así y esperar que salga lo mejor posible”

Por su parte, el canario Luis Díaz, que realizo un buen surfing, no pudo clasificarse a la siguiente rinda. El estado de gracia del sudafricano Shane Sykes y el ecuatoriano Israel Barona, apeó al canario de una clasificación para los dieciseisavos de final de los ISA World Surfnig Games.

La ronda 3 se reanudará en la jornada del sábado con los españoles Vicente Romero e Imanol Yeregui, que se jugaran su pase a los octavos de final.