Iballa Ruano: «Tenemos un grandísimo equipo en Olas y Race»

Ayer conocíamos las sensaciones y expectativas de los representantes de la selección nacional de SUP de la categoría Race. Hoy es el turno para los integrantes del combinado español de SUP olas: Iballa Ruano, Juan de Los Reyes y Oihan Aizpuru. Todos ellos nos contaron con qué motivación se van a este europeo y cuál sería un buen resultado para las expectativas españolas.

Iballa Ruano se sentía así, “formar parte del equipo es algo especial siempre. Representar a tu país en el máximo nivel europeo, es sin duda uno de los eventos más importantes de mi calendario anual”.

Además, Ruano decía del equipo lo siguiente, “Oscar es un técnico muy formado a nivel competitivo y además es uno de los mejores de España de SUP olas. Para mí ha sido un compañero de viajes increíble y es alguien que me inspira muchísima confianza. Hago todo lo que me dice y me está formando para ser mejor competidora. A ver si en este Europeo podemos ver buenos resultados. Tenemos un grandísimo equipo en OLAS y RACE. Van a estar difíciles las medallas con Francia y Portugal, pero… ¡estaremos dándolo todo!”

Oihan Aizpuru por su lado, se mostraba, “muy contento porque es una gran recompensa tras el esfuerzo y el trabajo realizado durante el año”. Oihan también reconocía que “fue muy emocionante recibir la llamada de Óscar, tenía muchas ganas de competir con la selección.”

En relación con el equipo que estará en Portugal decía “llevamos un equipazo y creo que todos lo haremos muy bien y deberíamos ir a ganar. Lo que más me gustaría sería disfrutar de esta experiencia y dar todo lo que llevamos dentro”.

Juan de los Reyes también se sentía muy contento, además reconocía que, “va a ser un gran campeonato con mucha rivalidad y muchísimo nivel con unas olas increíbles”. Personalmente, Juan confesaba sentirse “bien preparado para esta prueba y con muchas ganas de competir y darlo todo en cada manga. Para mí significa un logro bastante grande y una nueva meta conseguida. Estoy muy contento de formar parte de este equipazo rodeado de muy buenos deportistas y sobre todo buenas personas”.