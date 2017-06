Iballa Ruano, campeona de Europa de Stand Up Paddle Surf por segundo año consecutivo

Iballa Ruano Moreno ha conseguido revalidar en Portugal el título de campeona de Europa de Stand Up Paddle Surf logrado el año pasado en Francia al adjudicarse la medalla de oro en la modalidad de olas en el EuroSUP Peniche 2017, campeonato europeo por naciones en el que la rider grancanaria forma parte de la selección española.

Esta nuevo campeonato continental tiene valor doble, ya que los puntos aportados por Iballa al ranking general han permitido a España conseguir la medalla de plata por equipos, solo superado por el combinado francés.

Iballa Ruano logró en la playa de Peniche su cuarto título europeo, ya que antes de ganar la medalla de oro en 2016 formando parte del equipo español, había conseguido dos primeros puestos de forma individual, en 2013 y 2015, en el campeonato de Europa del organismo privado European SUP Asociation (EUROSUPA).

La rider de Pozo Izquierdo, patrocinada por Grupo Anfi, Volkswagen Comerciales Canarias y Stardboard, logró en la final femenina una puntuación de 15,85 puntos, que le permitió superar a la francesa Justine Dupont, segunda con 10,1 puntos, a la sueca Sofie Simonson, que consiguió 5,5 puntos en la manga decisiva y a la alemana Paulina Herpel, que terminó en cuarta posición con 4,25 puntos.

La espectacular actuación de Iballa Ruano en Peniche estuvo fundamentada en un inicio abrumador con dos primeras olas que fueron valoradas por los jueces con 8,25 y 7,60 puntos respectivamente, lo que le permitió afrontar el resto de la final con relativa tranquilidad, marcar a sus rivales en el agua y seleccionar sin presión el resto de las olas que completaron su tarjeta.

“Revalidar este título y colgarme de nuevo la medalla de oro es una sensación increíble, ya que he entrenado muy duro durante todo el año para recuperar las mismas sensaciones que hicieron que me enamorara de este deporte, y hoy durante la final, he vuelto ha disfrutar al máximo compitiendo”, celebró emocionada la deportista grancanaria nada más salir del agua.

Iballa Ruano destacó el nivel de su principal rival en la final del EuroSUP y reconoció que su presencia en este campeonato ha sido una motivación extra, “Justine Dupont compite habitualmente en el circuito profesional de surf, por lo que tiene un excelente estilo, selecciona muy bien las olas durante las mangas y posee un enorme talento”. “Ojalá Justine siga participando en el circuito de SUP, ya que aumenta el nivel del cuadro femenino”, concluyó Iballa.

La rider de Santa Lucia de Tirajana destacó que la clave para lograr la victoria fue “esa primera ola de 8,25 puntos, que me ha dado tranquilidad, permitiéndome jugar con las preferencias y poder ganar este título que me gustaría dedicar a mi padre para que se recupere pronto”.

El dominio de Iballa durante todo el campeonato se vio reflejado en el cómputo global de puntuaciones de este EuroSUP 2017, ya que los corredores franceses Ben Carpentier, Pierre Rollet y ella fueron los únicos participantes reconocidos por los jueces con más de 8 puntos por sus maniobras realizadas en una única ola; mientras que en el ranking final, que contabilizaba tanto el cuadro masculino como el femenino, la surfista canaria acabó segunda con 15,85, solo superado por Ben Carpentier, que sumó 16.00 puntos para ganar la medalla de oro.

Este nuevo éxito logrado con la selección española se une a la medalla de bronce mundial conseguida en 2015 en el ISA World Stand Up Paddle Championship celebrado en Méjico. Además, Iballa Ruano es la actual campeona del mundo de windurfing de la PWA en la modalidad de olas, un título que está a punto de comenzar a defender ante su hermana gemela, Daida Ruano, en el Gran Canaria Wind&Waves Festival que se celebrará en Pozo Izquierdo del 8 al 16 de julio.