Garazi Sánchez y Ariane Ochoa comienzan fuerte ganando sus mangas de primera ronda

Hoy arrancaron los ISA World Surfing Games 2017 con la competición femenina. Un total de 28 mangas que se disputaron en más de 8 horas de competición. Las representantes españolas Garazi Sánchez y Ariane Ochoa se clasificaron primeras en sus respectivas mangas de ronda 1.

Los resultados empiezan bien para el combinado español, hubo que madrugar para ver a la vizacína Garazi Sánchez imponerse con claridad sobre sus rivales, se clasificó primera de su manga alcanzando un total de 9.80 puntos. Las duras condiciones atmosféricas de primera hora no impidieron que la representante española venciese en su eliminatoria. Garazi señalaba al salir del agua que “al principio de la manga he cogido una ola y no sabía muy bien si había empezado, me puse un poco nerviosa pero lo importante es que hemos pasado y que los días parece que irán mejorando e iremos a por todas”.

Por su parte, Ariane Ochoa tuvo que esperar hasta la tarde para entrar al agua en lo que supuso su primera participación en un mundial absoluto. La joven surfista volvía a la competición después de superar una lesión realizando una actuación muy sólida consiguiendo un total de 10,90 ptos para imponerse, en una manga ajustada, a la surfista australiana Brittani Nicholl que consiguió un total de 10,07 puntos.

Ariane se mostraba muy satisfecha tras su debut, “la verdad que tenía muchas ganas de que empezara el campeonato y empezar a competir, después de dos meses de parón, tenía muchas ganas de volver a ponerme la licra y esta primera manga ha sido súper importante para ir cogiendo confianza para el resto del campeonato”.

Buena jornada inaugural de #LarojaSURF que ha llegado a la ciudad francesa con buenas vibraciones y sin complejos en la que será una de las citas del surf más importantes de la temporada.