Gala del surf gallego

Este sábado 11 de febrero , se celebró en A Casa do deporte (Vigo) , la gala del surfing gallego , donde se dieron cita los campeones gallegos de las modalidades surf, bodyboard, longboard , SUP olas y SUP race .

A esta gala asistieron diversas personalidades de este deporte, así como responsables de ABANCA y de la Xunta de Galicia.