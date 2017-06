El equipo de SUP RACE preparado para el Europeo de Pencihe

Empieza la cuenta atrás y el equipo nacional de SUP hace las maletas y arranca los motores con destino Peniche, Portugal. Este equipo, que ya sabe lo que es volver con un metal al cuello, se prepara para disputar esta prueba que durante los días 6 al 11 de junio acogerá en Portugal a los mejores deportistas de esta disciplina.

Para esta ocasión hemos hablado con los protagonistas que representarán al equipo nacional en la categoría de SUP Race. Hemos charlado con ellos sobre las expectativas, sus sensaciones y lo que supone formar parte del equipo que, Manuel Simoncelli y Óscar Ruíz, han configurado para esta cita tan importante.

El equipo de SUP Race está formado por Laura Quetglas, Pepe Oltra, Jurgi Zulaika y Pau Ybarra. Todos ellos se muestran muy ilusionados por formar parte de este equipo con el que esperan traer un buen resultado de aguas portuguesas.

Laura Quetglas, que en el último mundial disputado en Fiyi se colgó el cobre en SUP carrera técnica, nos comentaba que, “es un honor y un placer poder representar a España en el europeo. Cuando me llegó la llamada me sentí muy contenta, uno se acuerda de todo lo que fue el invierno y ver que estás ahí es cumplir uno de los objetivos que me marqué a principio de temporada”. A nivel personal Laura apunta que, “lo primero voy a disfrutar de todo, y después, intentar acercarme al resultado que se consiguió el año pasado. España tiene un gran equipo para estar en lo más alto del cajón.”

Con relación al equipo, Laura, una de las que más experiencia tiene, señala que, “es un gran paso, hay muchas caras jóvenes que se mezclan con gente con veteranía y mucha experiencia en todo tipo de competiciones. Creo que va a funcionar muy bien todo el equipo con estos nuevos seleccionadores".

Por su lado, Pepe Oltra, actual Campeón de España de SUP, nos decía que “estoy con mucha ilusión y ganas, este fue un año en el que ir a la selección estaba muy difícil por el alto nivel que hay, así que es increíble poder ir con este equipazo”. Pepe, también tuvo unas palabras para el equipo que representará a España: “A nivel equipo tenemos a las dos chicas (Laura Quetglas e Iballa Ruano) que están intocables este año y los chicos estamos ahí, así que creo que vamos a dar guerra.”

Pau Ybarra y Jurgi Zulaika, también se mostraban muy ilusionados por esta participación en el europeo de SUP. Mientras Pau reconocía que, “formar parte de la selección es un gran orgullo para mí. Ir a Peniche al EuroSUP es una gran ilusión.” Además, el surfista mallorquín comentaba que, “mis expectativas son darlo todo, aprender y disfrutar. Es un grupo muy fuerte y con suerte seguro que haremos un buen papel. Manuel y Óscar son dos personas que inspiran mucha confianza y saben lo que hacen.”

Jurgi Zulaika señalaba que, “este año he hecho un cambio en la planificación, por lo que acudir seleccionado al EuroSUP es una recompensa al trabajo bien hecho. Formar parte de la selección sexta del Mundo y segunda Europea es todo un privilegio.”

El vasco también reconocía acerca del equipo que, “es un equipo muy completo, liderados por Iballa y Laura, campeona de Europa y tercera del mundo respectivamente. Además, Oihan y Juan nos aportarán el entusiasmo y energía de dos jóvenes en su primer campeonato internacional. En cualquier caso, no dudo de que todos daremos el 100%”.

Un equipazo, que junto con sus compañeros de SUP olas, Iballa Ruano, Juan de Los Reyes y Oihan Aizpuru están preparados para asaltar las aguas del almirante Vasco da Gama.