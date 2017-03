Ecomar y la FESURF renuevan el convenio de colaboración

La Fundación Ecomar y la Federación Española de Surf han renovado el acuerdo de colaboración que suscribieron en 2016 con el objetivo común de seguir promulgando el respeto al medio ambiente marino a través del deporte. Ambas entidades basan una gran parte de sus actividades en conseguir un planeta más sostenible.

Theresa Zabell y Carlos García, presidentes de ambas entidades, han trabajado durante 2016 en este sentido. La Federación Española de Surf facilitó la entrada de varias escuelas de surfing en la Grímpola Ecomar y sus alumnos se han beneficiado del programa y del Cuaderno de Bitácora, la guía imprescindible para llevar a cabo una educación medioambiental a través del deporte.

La Fundación Ecomar ha cumplido 18 años con la tarea de educar a los más pequeños el respeto al medio ambiente marino a través de los deportes náuticos. Para ello, se ha estado apoyando en una gran mayoría de clubes, marinas y centros náuticos de España en donde ha dejado plasmado sus objetivos con el Cuaderno de Bitácora, la guía que Ecomar lleva adosada a su grímpola para el desempeño de las acciones.

Por su parte, la Federación Española de Surf va creciendo a pasos agigantados. No en vano ha entrado ya como deporte olímpico, que debutará en Tokio 2020. Desde siempre sus deportistas han estado muy sensibilizados con el respeto al mar y a los ríos. No en vano, en este deporte la “carrocería” es el propio cuerpo del deportista. Carlos García, su presidente, muy sensibilizado con la limpieza de las playas y de las costas, no dudó ni un momento en apoyarse en la Fundación Ecomar para cumplir este obligado objetivo.

El acuerdo se basa en la colaboración de la Federación Española de Surf en el Cuaderno de Bitácora de Ecomar plasmando sus experiencias en materia de la seguridad en las playas y en el conocimiento de las corrientes. También, la Fundación Ecomar seguirá abriendo sus puertas a las escuelas de surf y paddle surf de toda España, para que sus niños se puedan beneficiar del programa educativo, Grímpola Ecomar.

Declaraciones

Theresa Zabell, presidenta de Ecomar, se mostró muy satisfecha con el acuerdo. “El año pasado, nuestro Programa Grímpola se vio muy beneficiado con la integración de la Federación Española de Surf. Llevamos 18 años educando en el medio ambiente marino y esperamos seguir haciéndolo durante muchos más generando iniciativas de este tipo, y si es posible, con compañeros de viaje como la FESURF. Para nosotros ha sido un placer trabajar con los futuros riders de España y esperamos seguir con ellos durante muchos años ayudándoles a seguir conservando limpias nuestras costas. Si para los que navegamos dentro de un barco es importante el cuidado de los mares, para los que lo hacen en contacto directo con el agua es doblemente importante porque su cuerpo hace de carrocería. Todos los que amamos el mar sentimos la necesidad de educar a nuestros jóvenes en ese respeto, y este deporte igual que la vela van de la mano a la hora de conseguir estos objetivos tan importantes para nuestro planeta. Digamos todos juntos, Sea in Blue”.

Carlos García, Presidente de la Federación Española de Surf, ha señalado que “Ecomar y Federación Española de Surfing están contagiadas de esa pasión y queremos hacer partícipes a los demás, a toda la sociedad. Queremos hacerlo, por un lado, divulgando los deportes y actividades a los que nos invita el mar, incidiendo particularmente en la vela y el surfing, y por otro lado a invitaros también a cuidarlo y a sensibilizar a la sociedad para que ayude a corregir las muchas agresiones que sufre. El mar, es cultura, es libertad, es vida. Ecomar y la Federación Española de Surf aunamos nuestros esfuerzos para ser más fuertes en la defensa de nuestras playas y litoral.”