Campeonatos nacionales

Decididos los nuevos campeones de España Junior de Surf

Kai Odriozola (sub 12), Janire González (sub 14 femenino), Moisés Domínguez (sub 14 masculino), Nerea Donaire (sub 16 femenino), Iker Amatriain (sub 16 masculino), Nadia Erostarbe (sub 18 femenino) e Ignacio Guisassola (sub 18 masculino)