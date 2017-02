El SUP busca una mayor popularidad

La modalidad de SUP Race ya hace unos años que dejó de ser una novedad que solo se ve durante los meses de verano. Muestra de ello es el incremento de fichas federativas que cada año recibe la Federación Española de Surfing.

Como consecuencia de este incremento de practicantes, se ha disparado el número de competiciones que se disputan a lo largo del territorio nacional. Este año el número de pruebas que se presentaron alcanzó la cuarentena. Por lo que, la Federación, a través de su comité técnico, decidió reorganizar todas las pruebas en torno a los diferentes territorios que componen el estado español.

En este año 2017 las pruebas de SUP Race quedarán, por lo tanto, distribuidas alrededor de la Copa de España de SUP Race, Ligas Nacionales con 5 regiones (Norte, Centro, Este, Sur y Canarias) y los Campeonatos de España.

Cada región tendrá su propio ranking y su propio ganador. Estas ligas serán independientes entre sí y no tendrán valor los resultados de una región en otras.

Por otro lado, la temporada también contará con la ya asentada Copa de España Fesurfing de SUP Race en la que se compite por ser el más regular durante la temporada, comparte los mismos criterios de puntuación que su predecesora en 2016. Las puntuaciones de los raiders no vendrán determinadas por el puesto en el que cruzan la meta, sino por el tiempo en el que realizan el circuito. Un método más competitivo y equitativo donde se premia el tiempo empleado, tan solo el ganador de la misma tendrá un plus de 100 puntos sobre el resto de competidores.

El ganador de esta competición será el resultado de la suma de todas las pruebas disputadas durante la Copa (una prueba por región).

Además de las Ligas y la Copa, durante el 2017 también tendrán lugar las ya consolidadas pruebas:

Campeonatos de España de Race 2017, con Campeonato de Invierno y Campeonato de Verano, a este último se le une también el Campeonato de España por Equipos Autonómicos.

Copa de España Fesurfing de Resistencia: Las pruebas que por su larga distancia o características extremas se reúnen en esta copa de 5 etapas.

Campeonato de España Fesurfing de Resistencia 24 horas

Y como novedades de este 2017 se disputarán por primera vez las pruebas de:

Campeonato de España Fesurfing de Velocidad en pista (200 m)

Campeonato de España Fesurfing distacia de Maratón (40 km)