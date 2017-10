Aventura Antonio de la Rosa, primera persona en completar la vuelta a la Península Ibérica en pádel surf De Fuenterrabía a Portbou, 3.500 kilómetros en 141 días

El deportista extremo Antonio de la Rosa se ha convertido este jueves por la tarde en la primera persona que logra rodear la Península Ibérica remando sobre una tabla de pádel surf (SUP). Ya en Portbou (Girona), destino final de su expedición, De la Rosa se mostró satisfecho y agradecido, aunque también reconoció estar cansado física y mentalmente. Los más de 3.500 quilómetros que deja a sus espaldas y todas las experiencias vividas al largo del recorrido no le han dejado indiferente.

Desde que partió de Fuenterrabía (Guipúzcoa) el pasado 7 de junio hasta hoy, día en que ha llegado a su destino, han pasado un total de 141 días. Teniendo en cuenta que se ha visto obligado a pasar 22 días en tierra a causa de las malas condiciones meteorológicas, Antonio de la Rosa, embajador de Leatherman y Sea to Summit, ha estado nada más y nada menos que 119 días navegando sobre su tabla.

Aun sí, aseguró sentirse más fuerte que nunca. “Al principio me caía constantemente, pero al final ya no me tiraba ningún viento”, aseguró. “Ha sido un reto increíble, y me he sentido acompañado en todo momento”. Tal como explicó el deportista, han sido muchos los aficionados al pádel surf que han decidido acompañarlo en varios tramos del recorrido, sin olvidar el apoyo incondicional de su pareja Cinthya, quien le ha ofrecido apoyo por tierra durante toda la expedición.

Pese a la magnitud del logro, Antonio de la Rosa ya está pensando en sus próximos retos. En 2018 planea cruzar Europa en bicicleta con Cinthya, comenzando el recorrido en Cádiz y pedaleando hasta el extremo opuesto del continente. Además, fiel a su espíritu deportista, en breve participará, por segunda vez, en la Lapland Extrem Challenge 2018, el desafío de superación humana más extremo de Finlandia. Tras congelarse tres dedos del pie en su participación del 2017, De la Rosa se muestra capaz de recorrer los 900 quilómetros alrededor de Laponia con esquís de fondo y tirando de un trineo, una muestra más de su sed incansable de aventura extrema.