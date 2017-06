Los Sub 16 y Sub 18 hacen su estreno en el Campeonato de España de Surfing

La versatilidad de la “Costa das ondas”, en la comarca de Ferrolterra y lugar donde se está disputando el campeonato de España de Doniños, deja patente su múltiple variedad de opciones. A escasos 5 minutos del principal escenario, ayer la organización decidió realizar un cambio temporal de la zona de competición para garantizar unas condiciones óptimas a los deportistas.

El día comenzaba con la noticia del traslado a la playa de San Jorge, donde las condiciones eran las más favorables para desarrollar las mangas que se verían ayer en el agua: cuartos de final y semifinales de sub 14, sub 16 y sub 18 femeninas y los triales y los cuartos de final masculinos sub 14, sub 16 y sub 18.

Tras una jornada maratoniana, ya se conoce a los finalistas de todas las categorías femeninas sub 18, sub 16 y sub 14 y la de la gran novedad de este año, la categoría sub 12. A falta de conocer los finalistas de las categorías masculinas sub 18, sub 16 y sub 14, en las demás categorías todos los favoritos siguen con opciones de alcanzar el título.

Gran nivel de surf el que se vivió en la cuarta jornada del campeonato de España. Las puntuaciones más altas del día llegaron de la mano del vasco Axel Lopetegui, que logró surfear una de las mejores olas del día, con una puntuación excelente de 9.35 puntos y de los hermanos Amatriain que, con un aéreo de Iker y una buena derecha con dos giros espectaculares de Adur lograron puntuar 9.00 y 8.90 puntos respectivamente. En el cuadro femenino la mejor puntuación se la llevó la surfista vasca Nadia Erostarbe con una ola de 7.50 puntos.

El día de hoy vuelve a la playa de Doniños a partir de las 9:00h de la mañana en la que ya se conocerán a los primeros campeones de España en la categoría individual júnior.