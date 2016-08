Álex Pella, de la vela océanica extrema a la navegación en un clásico

El navegante oceánico Alex Pella disfruta de competir como patrón en la XIII Copa del Rey de Barcos de Época de Mahón con sus amigos a bordo del Galvana, un diseño de Sparkman & Stephens de 1975 restaurado en 2003 entre Mahón y Barcelona, cuya propiedad comparte con sus hermanos.

Reconoce que más que por la velocidad, escoge navegar en función del proyecto y del equipo que hay detrás porque para él “un barco sin gente, no vale nada”.

No sorprende, por tanto, que se encuentre en el Club Marítimo de Mahón y que esté peleando por los puestos de cabeza en la categoría de clásicos con una tripulación que apenas tiene conocimiento en el mundo de la competición, pero que está formada por sus amigos.

El Galvana, con pabellón del RCN de Barcelona, es un barco “muy rápido y noble”, cuyo palo pesa más que uno de esos trimaranes con los que está acostumbrado a navegar, como el Idec Sport, con el que dio la vuelta al mundo en 47 días, a tan sólo dos jornadas de batir el record.

De su reciente experiencia en la regata Transat Quebec-Saint Malo, donde el trimarán con el que participaba volcó en Terranova, confiesa que ha aprendido lo importante que es contar con un “buen equipo donde todo el mundo sabe cómo actuar en una situación extrema”.

Alex Pella, que ha sido el primer español en ganar una prueba transoceánica, se está preparando como patrón reserva del regatista Kito de Pavant, que tomará parte en la próxima Vendeé Globe a bordo del Imoca 60 Bastide Otio.

Entre sus objetivos a corto plazo tiene previsto volver a intentar batir el record de la vuelta al mundo a vela en el maxi trimarán Idec Sport. “Si no viésemos que es posible, no lo intentaríamos, aunque el barco no es tan bueno como el que ostenta la actual marca”, asegura.