La ocupación en julio y agosto en Marina de Dénia fue del 98%

El Puerto Deportivo y Turístico Marina de Dénia ha estado prácticamente lleno durante los meses de julio y agosto. El porcentaje de ocupación de sus amarres ha sido del 98%. Ingleses, alemanes y fundamentalmente franceses, son las nacionalidades que más han visitado el puerto. "Este verano el turismo en Dénia ha aumentado considerablemente y esto está repercutiendo muy positivamente en el número de visitantes que ha paseado por nuestras instalaciones. Para nosotros tiene mucha importancia ya que dentro de Marina de Dénia operan 61 empresas a las que este incremento de visitantes les ha venido muy bien", asegura Gabriel Martínez, director de Marina de Dénia.

Marina de Dénia trabaja desde hace varios años por fomentar y promocionar el turismo náutico. Los resultados están siendo muy buenos y si la meteorología acompaña, se espera poder alargar la temporada hasta finales de septiembre. "Creemos que es muy importante, en un momento como este de crecimiento, buscar la calidad y no perder de vista los efectos de la masificación y su posible repercusión de futuro en el apartado de turismo de media y alta calidad", señala Martínez. Por segundo año consecutivo, Marina de Dénia ha abierto su Centro de Actividades Náuticas y este verano ya se notan los primeros síntomas de consolidación de estas actividades.

El director de Marina de Dénia comenta que "a partir de ahora es el momento de planificar nuestro futuro, no podemos seguir jugando al todo vale y hay que empezar a posicionarse y elegir en qué segmento queremos trabajar. Todos los segmentos son positivos, la masificación no es mala en aquellos destinos que se han especializado en la atención de grandes masas turísticas y se han dotado de las infraestructuras necesarias para atender con eficacia a este tipo de turismo. Por el contrario, aquellos destinos que no disponen de grandes capacidades de alojamiento y que sus zonas de expansión naturales son sensibles a la masa, entiendo que deben de seleccionar mucho a su turista y conseguir incrementar la cifra de facturación a base de calidad en sus servicios y atenciones, poniendo especial énfasis en la limpieza, el embellecimiento de nuestras calles y jardines, la seguridad y la atención sanitaria".