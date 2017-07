El Náutico de Valencia se volcó con Ecomar y Coca-Cola y se recogieron 354,7 kilos de residuos

La Fundación Ecomar y Coca-Cola han realizado la tercera "Limpieza de Costas" de 2017 con los niños de la escuela de vela y de la escuela de verano del Real Club Náutico de Valencia. Después de haber limpiado cala Higuera, en el cabo de Gata, los Voluntarios Ecomar se trasladaron en su Infíniti hasta Valencia. Un total de 195 niños con edades comprendidas entre 7 y 14 años limpiaron durante toda la mañana 800 metros de costas en la desembocadura del río Guadalavial, cerca de la playa Canina de Pinedo, de la que se extrajeron 354,7 kilos de residuos. Una nueva limpieza solidaria, con la intención de educar trasmitiendo la cultura del reciclaje y del respeto al medio ambiente, a niños de 7 a 14 años. Se trata de hacerles comprender que todo lo que no reciclen o depositen en los contenedores acabará en el mar con el consiguiente perjuicio a nuestro planeta.

Antes de ponerse manos a la obra Theresa Zabell dio una master class sobre medio ambiente y reciclaje indicando a los niños que "todo lo que tiremos al suelo y no depositemos en su respectivo contenedor irá a parar al mar. La lluvia y el viento lo llevará a los ríos y éstos lo depositarán en el mar. El mar, que forma parte de la naturaleza sabia, lo devolverá con las mismas a la tierra y nuestro ecosistema marino se irá resistiendo hasta que llegue un momento que muera". La doble campeona olímpica incidió en una de sus máximas. "Solo tenemos un cuerpo y un planeta, por lo cual no tenemos la posibilidad de cambiarlo como hacemos con la ropa, los barcos, las bicicletas, así que hay que cuidarlos para que no se nos acabe". Zabell, quiso resaltar que, "somos pioneros en limpiezas de costas con niños, llevamos muchos años haciéndolo, concretamente desde 2007. Estamos orgullosos de que otros hayan decidido hacer lo mismo que nosotros. Así somos más los que lucharemos por el estado de salud de nuestros mares y llegaremos a limpiar más kilómetros de costa, recogeremos más kilos de residuos y concienciaremos a más niños". Acompañaron a Theresa Zabell y a los Voluntarios Ecomar, María Jesús Andrés, de Coca-Cola y personal del Real Club Náutico de Valencia a los que Theresa Zabell agradeció su gran generosidad al hacer que todo el club se volcara en esta acción.

Desde 2011, Ecomar y Coca-Cola han limpiado más de 37 km de costa, a través de 25 limpiezas que sólo desde 2014 han supuesto la recogida de más de dos toneladas de residuos y más de 62.000 latas de producto donadas al Banco de Alimentos. Recordar que Coca-Cola, a final de temporada, traduce los kilos de residuos que se recojan en latas de producto para donar al Banco de Alimentos.

Tres acciones más en 2017

Antes de ésta, la Fundación Ecomar y Coca-Cola ya han realizado dos limpiezas de costas esta temporada de un total de seis, concretamente en los alrededores de la playa de Luaña, en Cóbreces, Cantabria, donde se recogieron 223 kilos de residuos después de limpiar casi dos kilómetros de costas y en San José (Almería) donde se limpiaron los 700 metros de cala Higuera recogiendo 173 kilos de residuos.

El siguiente destino será la zona del Puente del Duque, en Hoyos del Espino, en plena sierra de Gredos el día 12 de julio; y a finales de julio en Vilagarcía de Arosa (Pontevedra), con los alumnos del Centro Gallego de Vela.

La iniciativa ha traspasado fronteras y desde hace dos años Fundación Ecomar y Coca-Cola trabajan también con escolares de Portugal, en donde el programa de “Limpieza de Costas” ha tenido muy buena acogida. Así, en 2017 una de las limpiezas programadas se realizará en Setúbal, con los alumnos del Clube do Sado y de la mano del regatista olímpico portugués, Nuno Barreto.