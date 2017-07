Medhi Menad ganador del raid Vuelta a Mallorca

El Raid Vuelta a Mallorca ha finalizado después de recorrerse 107 millas por la costa sur y Este de la isla con una climatología muy variada que no ha impedido a los pilotos cubrir los recorridos con promedios superiores a los 45 nudos, alcanzando, en muchos casos, puntas de hasta 60 nudos en tramos, sobre todo en la parte SE de la isla, pasado cabo Blanco y por los recorridos de la Costa de Llevant.

El Raid ha reunido a 20 unidades de motonáutica, 13 neumáticas y 7 motos de agua con pilotos y equipos procedentes de toda España, especialmente de Andalucía, Madrid, la zona de Alicante y Valencia, Cataluña y Baleares.

En esta ocasión se ha contado con un piloto francés, Meddy Menad, en Motos de Agua, que ganó la clasificación general, en una dura lucha con el piloto Abel González, del Marablau, que mantuvieron a lo largo del raid un ‘frec à frec’ en todo momento, imponiéndose por escaso segundos el francés al piloto de Marablau. La clasificación de motos ha estado muy reñida. El francés se proclamó vencedor de la general, ganando tres etapas (la segunda 34 millas, la tercera, 30 millas y la cuarta, 24 millas), seguido de Abel González, que quedó segundo en las tres últimas etapas, con muy poca diferencia en tiempos uno del otro. En la clasificación general de motos quedó tercero Juan Antonio Campoy, que venció en la primera etapa.

Tras finalizar las cuatro etapas del raid Meddy Menad, haciendo referencia a la lucha protagonizada por los dos pilotos, ha manifestado su satisfacción en poder participar y ganar este Raid, que conocía desde hace tiempo y por el que tenía interés en correrlo. ‘Ha sido una experiencia excelente, me lo he pasado muy bien, tanto en mar, compitiendo, y con adversarios muy duros –haciendo referencia al piloto Abel González-, pero también he disfrutado en las actividades en tierra, donde he podido comprobar la amabilidad de los deportistas de aquí y de la excelente gastronomía de la isla. Espero volver en la próxima edición’, nos comentó.

El Raid produjo varias incidencias en motos, donde Sergio Severi rompió el casco de su moto, por un golpe de mar en la primera etapa, en la zona de Dragonera y Antonio Guerrero, no pudo participar en la última etapa entre Porto Cristo-Cala Ratjada-Porto Cristo, debido a que detectó un desfibramiento en su casco, tras finalizar la tercera etapa entre Sa Rapita y Porto Cristo.

Neumáticas

Las neumáticas también aprovecharon las condiciones variables de meterología, para adaptar la carrera a lo largo del Raid. En las tres primeras etapas, donde la costa quedaba al resguardo de los temporales que venían del NW, las embarcaciones aprovecharon para todo dar todo el gas en esta zona del mar mallorquín.

En la clase Alfa el equipo de Orange Marine de Marcus Straver, con José Afonso con copiloto, se proclamó vencedor en su clase. Revalilaba título, conseguido el pasado año. Straver tuvo como gran rival al Zar Team II de Carlos Vidal. Destacar que siendo Orange Marine una de las unidades con menor potencia -150 CV-, en la clasificación general ha quedado tercero, detrás del Charlie ScubaElx de Jerónimo Boix y del Foxtrot de Bartolome Rotger. En la categoría Bravo el ZAR Team I, con Ricardo Masabeu y David Tellez, fueron los ganadores, quedando en segunda posición el equipo Marina Sevilla de Antonio José Mata, seguido por Team Rio de Alfonso Rio. En la clase Charlie, ScubaElx de Jerónimo Boix se impuso en todas la etapas, consiguiendo revalidar el título del pasado año, seguido por Vermell Lomar de Jaume Vaquer y por el Siracusa de Manuel Trigo.

En la categoría Foxtrot, reservada para prototipos y embarcaciones fuera de serie, el vencedor fue Rotger Bartolomé del Rotger Team, seguido por Eddy Serge con su Tornado 7,5, quedando tercero el Bella Nautica Team, liderado por Juan Tenorio.

El Raid ha finalizado en Porto Cristo, donde todos los participantes fueron recibidos por Jaume Vermell y donde se procedió, tras un lunch después de las pruebas, a la entrega de premios y reconocimientos a los pilotos, tantos por su méritos deportivos como a lo que auxiliaron a los participantes que tuvieron incidencias en mar, prestándoles auxilio, y remolques para reparar unidades, como fue el caso del piloto Sergio Severi, que fue rescatado por Juan Antonio Campoy.