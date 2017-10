Alicante Puerto de Salida «Calificamos esta edición de la salida de la VOR como la mejor de la historia» «Supone un gran impulso para nuestro sector turístico»

Antonio Rodes es el Director General de la Sociedad de Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, sociedad pública que en esta edición gestiona Alicante Puerto de Salida como puerto de partida de la regata Volvo Ocean Race.

_Definamos desde un punto de vista amplio qué significa Volvo Ocean Race.

_La Volvo Ocean Race es una de las tres citas más importantes del mundo del deporte de la vela, junto a los Juegos Olímpicos y la America´s Cup. Es un desafío extremo desde el punto de vista humano. Es una oportunidad inigualable para el desarrollo y puesta a prueba de nuevas tecnologías. Pero para nosotros, para Alicante y la Comunitat Valenciana, es todavía mucho más que todo esto. Como anfitriones de la salida de la regata, la Volvo Ocean Race significa desarrollo económico para nuestros sectores industriales y de servicios, significa visibilidad a nivel mundial y promoción de marca, significa desestacionalización del turismo, significa mayor oferta de ocio y cultura para nuestra ciudadanía…

_¿Por qué una cuarta salida para Alicante?, ¿Qué aporta un evento del calibre de la Volvo Ocean Race a una ciudad como Alicante, a la Comunidad Valenciana y a España?

_En la Comunidad Valenciana y específicamente en Alicante hemos apostado por ello y no desde un punto de vista de “grandes proyectos” sino porque la plataforma Volvo Ocean Race aporta un posicionamiento global muy importante a medio plazo. Supone una importante creación de puestos de trabajo y un incremento de servicios. También supone un gran impulso para nuestro sector turístico. En definitiva, los datos ofrecidos por todos los informes y estudios de impacto que se han realizado en el pasado nos han llevado a mantener y seguir impulsando el desarrollo de este evento. Asimismo, esperamos que el estudio de impacto contratado para esta edición con el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) nos permita evaluar de una forma fidedigna cuál ha sido el impacto real de esta última edición y nos permita así tomar decisiones futuras. Desde el punto de vista más cualitativo cabe señalar que la Generalitat, a través de la Sociedad de Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana, ha apostado para esta cuarta edición por desarrollar un evento que no solo aporte diversión a sus visitantes sino que también defienda valores humanitarios, de convivencia y de respeto al medio ambiente. Este año hemos apostado por añadir y dar un papel relevante en nuestra campaña de Alicante Puerto de Salida a la trama empresarial y económica de nuestra región, con acciones como la que ha desarrollado el Pabellón de la Comunidad Valenciana en el Race Village. Un pabellón que ha mostrado al mundo la capacidad y el desarrollo de la Comunidad, pero también el impulso de sus emprendedores, charlas sobre sostenibilidad, moda, economía o mesas redondas sobre análisis del retorno mediático que esta prueba puede tener en Alicante. Un gran espejo público en el marco internacional de esta regata. Es decir, que Alicante contribuye como lo ha hecho siempre a crear y consolidar la ‘Marca España’ en paralelo a la marca ‘Comunitat Valenciana’. Ahora que muchos apuestan por dividir, Alicante Puerto de Salida pone en valor la importancia y la fuerza que nos aporta navegar juntos.

_¿En estos momentos Alicante ha cerrado dos salidas más desde la ciudad? ¿Cómo se ha gestionado?

_

Aceptar el reto de acoger al menos otras dos salidas más no es un capricho ni tampoco una decisión que se tome a la ligera, sino fruto de una decisión tomada tras una profunda reflexión. El Consell no comparte la opinión de que pueda haber crecimiento económico basado en los grandes eventos, sino que propone un modelo económico basado en la innovación, en la promoción del sector industrial y en el fomento empresarial y la promoción del talento. Sin embargo, ha decidido mantener únicamente dos de los eventos heredados de gobiernos anteriores, y me refiero al circuito de motociclismo de Cheste Ricardo Tormo y la salida desde Alicante de la Vuelta al Mundo a Vela.

En este último caso, la importancia mundial de la competición, el arraigo del evento en la provincia de Alicante y, sobre todo, el gran impacto mediático y económico que supone para nuestra tierra, han sido factores fundamentales para la decisión de mantener el evento; estas razones empujan a la Generalitat a mantener el contrato de las dos nuevas citas pendientes de venir a Alicante. Los alicantinos quieren, promocionan y defienden con su presencia y apoyo la Vuelta al Mundo a Vela desde sus aguas. Además el gran esfuerzo de conseguir hacer el Race Village con más espacio y actividades, pero con menos dinero era también un hándicap que hemos logrado superar.

_En esta edición ha habido menos días de evento en la ciudad pese a ser puerto de salida. ¿se va a intentar mejorar esta situación para futuras salidas?

_

Seguramente no seré capaz de explicar en este instante la tremenda complejidad que atesora la organización de un evento bautizado como Alicante, Puerto de Salida de la Vuelta al Mundo a Vela. El evento ha llegado a prolongarse durante 21 días, en alguna edición 14 días, pero en este caso Generalitat Valenciana y Volvo Ocean Race han acordado que 12 días es tiempo suficiente para disfrutar del evento, de las regatas, de las actividades infantiles, de la promoción de los sectores económicos y productivos de la Comunitat y también de los conciertos. En el futuro valoraremos si tienen que ser más días o menos. No obstante, todo dependerá del objetivo planteado en términos de rentabilidad social y de posicionamiento de marca, sin perder de vista el aspecto económico, sobre todo si tenemos en cuenta de la época que tan difícil de la que venimos. Los ciudadanos ni soportan ni quieren frivolidades.

_En esta edición la organización de Alicante, Puerto de Salida ha hecho mucho énfasis en dos temas: Sostenibilidad y solidaridad. ¿en que consiste y porqué se ha hecho?

En esta edición tanto Volvo Ocean Race como Alicante Puerto de Salida hemos coincidido desde el primer momento en la importancia de promocionar y divulgar el valor de la sostenibilidad y del cuidado del medio ambiente. Entre todos debemos construir el mejor futuro posible y pensar en el legado que dejamos a las generaciones posteriores. Nuestro evento es una gran plataforma desde la que podemos contribuir a este objetivo a través de actividades lúdicas y educativas que difundan estos valores. Pero la sostenibilidad comienza por uno mismo, así que este objetivo debe verse también reflejado en nuestras instalaciones, nuestras infraestructuras y en todo nuestro trabajo. Bajo el lema de “un mar sin plástico” hemos trabajado de la mano de Volvo Ocean Race para reducir al máximo la presencia de plásticos en nuestro Village. También hemos instalado fuentes de agua potable a lo largo de todo el Village y hemos regalado botellas de aluminio para que el público puede rellenarlas y contribuir así a la eliminación de envases no reutilizables. La solidaridad es otro valor que ha estado presente desde el mismo día de apertura del Village. No debemos olvidar que este mar Mediterráneo que da salida a esta regata entre emoción y júbilo es también el mar del dolor. Un mar en el que otros menos afortunados están luchando por sus vidas y por encontrar una salida a una situación insoportable. Por eso hemos querido recordar y ayudar a los refugiados del Mediterráneo oriental. En el Village hemos podido conocer de cerca el trabajo de la ONG Proactiva Open Arms a través de exposiciones fotográficas, charlas y visitas a su barco de salvamento, el Astral. También dedicamos de manera específica a la solidaridad el día previo a la salida. Ese día se pudo participar en diversas acciones de carácter solidario y se cerró con dos conciertos cuya recaudación se destinó a ACNUR.

_La próxima edición finalmente se ha fijado en el 20, en vez de en el 19. ¿Esto es bueno o malo para Alicante?

_Bueno, eso no es ni bueno ni malo para Alicante ni para Volvo Ocean Race. Este es el acuerdo que tenemos suscrito y que sigue vigente. La propuesta de adelantarlo al 19 por ahora no ha sido viable y tenía muchos extremos que revisar y solventar. Por ahora todos estamos de acuerdo en lo que tenemos, la Generalitat se mostró dispuesta a negociar los cambios, pero finalmente Volvo ha repensado su propuesta y mantener las cosas como están que, sin ninguna duda, es bueno para Alicante como lo ha sido hasta ahora. Por lo tanto, contentos con el acuerdo actual y motivados para seguir trabajando.

_Indudablemente Alicante tiene unas instalaciones envidiables para acoger eventos de este tipo, ¿por qué no se intenta hacer alguno más?

_Creo haber comentado en algún momento que la política de grandes eventos nunca ha sido una prioridad para este Consell, si bien se mantiene este porque permite cumplir los objetivos de carácter económico, de imagen, pero sobre todo social y medioambiental que nos hemos marcado en la propia Sociedad de Proyectos Temáticos de la Comunitat. Por ahora no me consta que vayamos a planificar otros más allá de los conocidos.

_¿Cuál es su valoración de esta edición? ¿qué cambiaría para las próximas?

_El balance general de esta edición es muy positivo. Tanto la opinión pública como los medios de comunicación e, incluso, la propia organización de Volvo Ocean Race han venido a calificar la edición de Alicante 2017como la mejor de la historia. Sin duda, esto nos genera una gran satisfacción. La gran apuesta del Consell de la Generalitat Valenciana, y también la apuesta personal del Presidente Ximo Puig fue la de mantener el evento pero cambiar su formato. Incluir valores como la sostenibilidad y la solidaridad. Incrementar la participación ciudadana. Aprovechar la ocasión para promocionar nuestra Comunidad y su actividad económica y empresarial. Todo ello ha funcionado y creemos que ha sido un acierto. Ahora nos queda esperar los datos que nos ofrecerán el análisis de impacto económico y la auditoría de gestión que hemos encargado para sentar las bases de las próximas ediciones y poder así mejorar aún sus resultados.