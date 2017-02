Alicante, mucho más que un Puerto de Salida

Alicante es la segunda ciudad más grande de la Comunidad Valenciana después de su capital, Valencia, pero esta ciudad portuaria siempre ha sido uno de los pilares básicos de la bonanza económica de esta zona de España.

Para Alicante, su puerto ha sido el punto neurálgico donde se gestaban los principales negocios para la ciudad y por tanto, punta de lanza para su desarrollo socio-cultural y estratégico.

Pero no siempre el mar ha traído riqueza y bienestar a “Lucentum”, siendo de ahí donde vinieron también los momentos más agrios para Alicante como la gran epidemia de cólera-morbo que diezmó la ciudad en 1854.

Ya en épocas más cercanas, Alicante siguió apostando por la misma estrategia, mirando al mar como fuente de riqueza para todos sus pobladores. Esta vez el turismo y el transporte marítimo fueron y siguen siendo dos de los motores que mueven la economía alicantina.

Principales atractivos

Sin lugar a dudas, el extraordinario clima, denominado semiárido cálido, que tiene esta zona de la Comunidad Valenciana es uno de los claros referentes para posicionar a Alicante como un destino para tener en cuenta en nuestra lista de “sitios por conocer”.

Pero no sólo el clima es suficientemente bueno para decantarse por una costa u otra, con los grandes superlativos que tienen las aguas españolas.

Alicante ofrece además una calidad de sus aguas inmejorable, una gastronomía marinera increíble y unas comunicaciones perfectas tanto por tierra, mar y aire.

Por tierra, tenemos autopistas y autovías que te conectan con Murcia, Valencia y Madrid de forma cómoda y rápida. Además, desde hace pocos años, el tren de alta velocidad ya conecta la capital de España con esta ciudad costera en poco más de dos horas, acelerando el crecimiento económico de la región.

Por aire, Alicante dispone de un aeropuerto internacional que te une con el resto del mundo con una gran cantidad de vuelos directos a Europa gracias a la potencia turística que tiene Benidorm, a tan sólo 30 minutos del aeropuerto.

Por mar, el puerto de Alicante, como ya he comentado, es, ha sido y será una referencia para el transporte de pasajeros y mercancías, creciendo exponencialmente en la última década con la llegada de nuevas navieras que han visto Alicante como un “HUB” idóneo para sus estrategias comerciales.

Tabarca, la joya de la corona

La isla de Tabarca, es uno de los grandes reclamos de Alicante. Declarada Reserva Marina en 1986, se convirtió en la primera en conseguir este distintivo en España, promoviendo la biodiversidad y siendo en la actualidad un auténtico refugio de flora y fauna marina.

Como en otros parajes naturales españoles, la Posidonia Oceánica es uno de los grandes secretos para que la Isla de Tabarca, o Isla Plana - como se llama oficialmente - vivan esta explosión de vida. La existencia de esta planta marina hace que la rueda biológica gire de manera constante y equilibrada, oxigenando sus aguas, siendo refugio de los alevines y por tanto, garantizando la subsistencia de la fauna local.

Pero a parte de tener el privilegio de ser la primera reserva marina que se creó en España, también fue declarada Conjunto Histórico-Artístico en 1964 debido a su muralla y sus tres puertas, la iglesia de San Pedro y San Pablo o el Faro, inaugurado en 1854 y que sirvió de escuela de fareros.

No podemos dejar de hacer esta radiografía de la isla de Tabarca sin pasearnos por su gastronomía marinera. Restaurantes auténticos como La Almadrava de Nines, o Los Pescadores de Antonio, son un claro ejemplo de lo que se denomina «Chuparse los dedos».

Puerto de salida de la vuelta al mundo

Si con todo lo que he comentado sobre esta fantástica ciudad no os terminarais de convencer, cada tres años tenemos uno de los eventos náuticos más importantes a nivel internacional, la Volvo Ocean Race.

Esta regata, que sale desde Alicante desde hace ya tres ediciones, da la vuelta al mundo por etapas en veleros de 65 pies con tripulación. No es la más dura, como la Vendée Globe, o la más mediática, como la America´s Cup, pero si la más importante que tiene España en estos momentos. Un gran evento deportivo que poco a poco va calando en los alicantinos y que este año vivirá su décimo tercera edición, siendo la cuarta vez que salga desde Alicante.

Mi viaje ideal

En años donde la Volvo Ocean Race no esté hirviendo, como es el caso, mi viaje podría tener fechas alternativas como junio o septiembre pero este año, sin lugar a dudas, las fechas que elegiría para visitar estas costas sería octubre para poder sumarme a la gran fiesta de la vela oceánica que se vivirá en Alicante a partir del 12 de octubre, día de la hispanidad.

Durante los días previos a la salida de la vuelta al mundo a vela, disfrutaría de la ciudad, paseando por la explanada o perdiéndome en su casco antiguo. No me olvidaría de ver el programa de conciertos o actuaciones del Teatro Principal, un momento sociocultural que alimenta las almas, que en estos tiempos que corren, no está de más…

Otro de los “must” de Alicante es una navegación hasta la isla de Tabarca, que en la medida de lo posible alargaría hasta los dos días para poder saborear los verdaderos detalles de esta pequeña isla. Y hablando de saborear, sin lugar a dudas una buena caldereta de langosta no debería faltar en nuestro menú durante nuestra estancia en Tabarca.

Si vienes en tu barco, llegar a Tabarca te llevará entre media y una hora dependiendo si vas a motor o vela. Si vienes sin barco, las tabarqueras de Jose Manuel, que salen de Alicante o las de los “tomases” que salen de Santa Pola, te acercarán a Tabarca en alguno de los numerosos viajes que hacen a lo largo de todos los días del año.

Lo que está claro es que el día 14, con las regatas “In Port” y el 22, con la salida oficial, tendrás que estar en el agua para ver el espectáculo de la Volvo Ocean Race.