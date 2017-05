Comienza una nueva temporada de vela pesada y observo un ligero avance en cuanto a la calidad de ellas. Ha pintado muy bien una renovada PalmaVela, que con más de 150 barcos ha vuelto a colocar a la vela de España en lo más alto de Europa. Hacía mucho tiempo que la bahía de Palma no albergaba veleros de esa calidad. Esto quiere decir que algo está cambiando en nuestro deporte y en nuestro país.

No quiero echar muchas campanas al vuelo, porque sé perfectamente que hay muchos armadores, sobre todo del extranjero, que se abonan a Palma por lo que se encuentran en el agua. Una regata coherente dividida en unas clases que se pueden asumir en el plano deportivo. Puede ser que los organizadores de las regatas de Palma se hayan dado cuenta de que siendo justos con las inscripciones, la flota responde. Espero que esto no haya sido flor de un día y que los demás hagan lo mismo para que, de una vez por todas, volvamos a parecernos lo más posible a lo que había antes.

«De las otras dos regatas que conformaban la "Triple Corona" catalana (Freixenet y Zegna), ya ni se las espera, sin duda alguna desaparecidas por la cantidad de abusos hacia los patrocinadores»

Claro que no todo va a ser optimismo. Quedan muchas regatas por presentar este año, entre ellas las que organiza el Real Club Náutico de Barcelona, o mejor dicho, la que se regatea en el campo de regatas de Barcelona. Me refiero al Trofeo Conde de Godó. Barcelona, donde desde hace mucho tiempo los armadores de este país, y no digamos los del extranjero, no quieren saber nada, organizó el Mundial de ORC, que acabó en un auténtico fiasco lleno de decisiones kafkianas y eso no sentó nada bien a mucha gente. Ahora le llega el turno al Trofeo Conde de Godó 2017 y espero que el club barcelonés se pueda recuperar de lo perdido en estos años de sequía. De las otras dos regatas que conformaban la «Triple Corona» catalana (Freixenet y Zegna), ya ni se las espera, sin duda alguna desaparecidas por la cantidad de abusos hacia los patrocinadores.

Luego vendrá la Copa de la Reina, en Homenaje a la Armada Española, que también lleva una racha negativa en cuanto a calidad y cantidad. No entran patrocinadores, pero no lo hacen porque tampoco ofrecen nada atractivo para que los barcos de calidad regateen en El Saler, que no sea la típica paella al finalizar las jornadas.

En fin, fuera de toda duda y hasta que no se demuestre lo contrario, la PalmaVela es, hoy por hoy, la regata con más calidad que se organiza en nuestro país. Veamos qué nos depara la Copa del Rey, porque, desgraciadamente con la regata que organiza el Real Club de Regatas de Alicante no se puede contar ya como regata nacional.