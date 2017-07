Dice la copla en una de sus estrofas, «al final la gente viene y otra se va, pero las cosas continuaran, la vida sigue igual», y yo las confirmo como una verdad duradera y real. Creí que los nuevos vientos que deberían haber soplado en la Federación Española, ojo que no «Real», bajo el mandato de Julia Casanueva iban a despejar los contaminados que los anteriores dirigentes habían propiciado con sus nefastas actuaciones.

He estado un tiempo callado, quizás demasiado, siempre por respeto, consideración y cariño hacia personas que consideraba y considero amigas, pero algunas de ellas me han demostrado lo contrario. Como nunca les debí nada y ahora menos, pues a contar las «verdades del barquero», y que cada uno piense lo que quiera.

Los poderes fácticos siguen siendo los mismos, aquí manda quien más poder tiene, ya sea en base a la nomina de poderosos amigos y protectores, ya sea en base a estar en posesión de decidir a donde voy a llevar una regata o evento determinado y a donde no, aunque para tomar esta decisión, baste con que más o menos recurramos al «spanish tópico» de porque «me sale del forro».

«Los poderes fácticos siguen siendo los mismos, aquí manda quien más poder tiene en base a la nomina de poderosos amigos y protectores» Nicolás Terry

¡Que se van a cambiar algunas normas en regatas y eventos! Pues si no le favorecen a alguno de los pertenecientes a la nomina, se monta un buen pollo, amenazas incluidas y aquí paz y después gloria. Aunque para ello haya que haber hecho un intercambio de «cromos», «toma llévate este que no lo tienes en la colección y dame el que tienes “repe” que me interesa».

Que un empresario presenta, con su más que legitimo derecho una oferta laboral seria y profesional y siempre de acuerdo con la ley, para cubrir un servicio determinado, resulta que alguien de la Territorial Valenciana levanta un falso testimonio sobre la oferta, aunque ni la haya leído. No importa, da igual faltar a las más elementales normas no solo de educación sino del derecho constitucional y que asiste a todo español en su derecho a trabajar, mintiendo descaradamente con argumentos absolutamente falsos y mezquinos, y aquí no pasa nada, hago lo que me da la gana que para eso estoy en la poltrona.

Que un empresario, al que no le cae nada bien al que dice ser el dueño de una regata en cuestión, ojo con nombre y apellido, haya estado invirtiendo durante años una pasta para crearla, cuando se entera que por necesidades financieras no ha podido patrocinarla un año, dejando mediante contrato las puertas abiertas a poder hacerlo éste, pues automáticamente le otorgó al club la regata que toda España añora y mandó a paseo al que invirtió desde un principio y propició que esta regata llegara aunque.

Así están las cosas queridos lectores, así está el patio, pero seguiremos informando, aunque me gustaría hablar más de la nueva aventura de Alex Pella, del fenómeno del Spanish Impulse en la Joven Copa América. Es una auténtica pena que haya tanto sectario en este deporte y no haya nadie que esté dispuesto, de verdad, a cambiarlo. La Ley Electoral debe cambiar ya.