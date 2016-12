Que las administraciones y organizaciones que rigen los estamentos de cualquier ámbito tengan la voluntad de escuchar y pedir la opinión de los usuarios a la hora de mover ficha es siempre de agradecer.

Si bien este acto de modestia es poco habitual en España, hoy me gustaría agradecer el gesto de Ports de la Generalitat, ente encargada de la gestión de los puertos de Cataluña, por la iniciativa que han tenido al poner a disposición del usuario en general un cuestionario para evaluar en que sentido se debería elaborar el horizonte de los puertos de esta comunidad autónoma entre 2016-2030.

Un cuestionario que comienza con preguntas para ayudar a determinar un análisis DAFO y que prosigue con una serie de preguntas de diverso ámbito centradas en las infraestructuras portuarias y de cuales deberían ser sus objetivos dentro del mundo de la náutica.

Lo que más me ha sorprendido de este cuestionario de Puertos de Cataluña es su talante, su claridad y proactividad, comunicando un claro interés de lo que pueda a llegar a decir el usuario o remitente de la encuesta.

En ese sentido, el sondeo se basa en preguntas en las que te permite explayarte en tu pensamiento particular y no en un test de “si, “no” o “no sabe, no contesta”. Una clara demostración que a Puertos de Cataluña les interesa profundizar sobre cual debería ser la perspectiva hasta el año 2030.

Si bien la iniciativa me parece de reconocer, la clara desconfianza con las administraciones públicas españolas debido a la catastrófica acción política que se ha hecho sobre ellas, me genera cautela respecto al tratamiento de toda esa información que puedan llegar a recopilar.

Como encuestado me asaltan preguntas como, ¿servirá de algo lo que pienso al respecto de lo que me preguntan?,¿veré reflejado en algún documento el resultado de esta encuesta?, ¿quién analice estos datos será competente en el sector?

A buen seguro, en otro países europeos estas preguntas las podría responder cualquier persona de a pie de forma positiva pero en España, tristemente la sensación que se te queda cuando te animas a participar con tu opinión al respecto de una cuestión es que has tirado vilmente tu tiempo.

Yo, pese a esa resistencia inicial me he animado a completar esa encuesta para no dinamitar una iniciativa que, personalmente, ha sido la primera vez que me encuentro en los últimos años. ¡Feliz 2017!