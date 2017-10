Nicolás Terry Martínez - Fuerza 11 A propósito de Cataluña «El que se borra porque quiere y el que no cumple las reglas y las leyes, se le pone de patitas en la calle y dejémonos de monsergas»

A nivel personal, quizás sea por las experiencias vividas, no he soportado nunca la mentira, es algo que me sobrepasa y puede conmigo. No me creo nada de los que mienten por sistema y si encima la adornan con demagogias baratas, todavía lo «odio mas».

Para mí esto es lo que ha ocurrido en Cataluña, no entiendo como una sociedad a la que consideraba inteligente y respetuosa con los demás se ha dejado engañar por unos pocos, que se permiten el lujo de incumplir con las leyes legalmente constituidas y que ellos mismos votaron, porque les sale de ahí, no encuentro otra palabra que refleje semejante desaguisado.

En el diccionario de la lengua y de la vida, al que no cumple las leyes establecidas se le llama delincuente y aunque apelen una vez y otra a la democracia, estos señores políticos independentistas, son unos delincuentes, ya que la palabra democracia y libertad no son de su uso exclusivo, es más creo que se amparan en ella para justificar lo que no tiene justificación alguna, desconociendo su exacto significado y sino que se lo pregunten a los que realmente lucharon por ellas y conviven con ellas en la actualidad, teniendo muy claro cuáles son los límites de su exacto significado. Libertad y libertinaje son palabras con un significado muy distinto y se confunden muy fácilmente, la libertad de los que abogan por la indecencia se convierten en libertinaje para los que realmente sabemos vivir en libertad en un país que se llama España, con sus singularidades incluidas, que no se le olvide a nadie.

Pues bien una vez aclarado esto, para mí, tanto el presidente de la Federación Catalana de Vela, que depende la española, que contradicción señor Torres, como el impresentable de José Rabadá el PRO del Europeo de Laser, tienen que estar ya cesados por la RFEV que preside Julia Casanueva.

Doña Julia déjese, de argumentos demagogos y de historias. El que se borra porque quiere y el que no cumple las reglas y las leyes porque así se lo ordena el presidente del inexistente Comité Olímpico Catalán, Gerard Esteva, el nefasto «Pajaritas», se le pone de patitas en la calle y dejémonos de monsergas, y de aplicación de reglamento y demás tonterías y pamplinas. A estos dos se les pone en la calle del tirón, aunque el Sr. Torres le haya dado un buen puñado de los votos que le alzaron al triunfo en las elecciones.

Doña Julia, usted prometió el oro y el moro cuando fue elegida, aunque no se lo crea, a mi personalmente me pareció que por fin llegaba una persona de bien a la presidencia de la RFEV, pero sus últimas actuaciones me están indicando que todo se quedo en bla-bla-bla.

Ahora mismo con el cese de estos dos mamarrachos, empezaremos los escépticos como yo, a creer que algo bueno está pasando por la RFEV, así, que a que espera.

Todavía siguen existiendo personas que cuando un periodista informa y opina de una realidad se enfadan y de inmediato a matar al mensajero. Que sepan ustedes que este periodista seguirá informando sobre ese y de mas tema con honradez, profesionalidad.